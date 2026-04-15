Alex Militaru și-a petrecut Paștele cu iubita. Ce mesaj a transmis fostul soț al lui Carmen Grebenișan

Alex Militaru, fostul soț al lui Carmen Grebenișan iubește din nou. Deși a fost discret o bună perioadă de timp, în luna martie a publicat prima imagine cu noua sa iubită. Lucrurile par să meargă din ce în ce mai bine pentru ei și asta pentru că cei doi și-au petrecut Paștele împreună, departe de familiile lor.

Alex Militaru s-a focusat mult timp pe cariera sa și a fost foarte activ pe rețelele de socializare. Dacă până acum posta imagini și videoclipuri cu preparatele pe care le pregătește, un alt tablou iese în evidență. El a postat acum o lună prima fotografie cu iubita sa, iar acum pare că iubirea plutește și mai mult în aer. Cei doi au celebrat Paștele într-un mod diferit și au ales o destinație de vacanță inedită: Barcelona. În plus, el a adăugat și un mesaj, care pare, mai degrabă, adresat fostei sale soții.

Alex Militaru, Paște în Barcelona alături de iubită

Alex Militaru și Carmen Grebenișan au divorțat acum mai mult timp, iar ea și-a refăcut rapid viața și în anul 2025 a devenit mămică pentru prima dată. Pe de altă parte, fostul ei soț a trecut mai greu peste separare, însă acum iubește din nou. El și-a oficializat relația recent și pare că se înțeleg de minune. Cuplul a ales să petreacă sărbătorile într-un mod atipic și au zburat direct în Barcelona. După o escapadă plină de dragoste, s-au întors în țară, iar Alex a publicat pe pagina sa de socializare un filmuleț care arăta cum s-au distrat. Ba mai mult, alături de videoclip a adăugat și un mesaj emoționant. Acesta spune că a simțit pentru prima dată cum este să ai o familie. În ciuda cuvintelor frumoase, nu putem să nu ne gândim că este un discurs menit pentru fosta lui soție, Carmen.

Anul ăsta a fost diferit de Paște, am fost departe de părinți, dar am fost bucuros să simt ce înseamnă să te simți bine cu familia ta și atât. E o nebunie cum uneori unele lucruri se pot schimba într-un timp relativ atât de scurt. Procesul este lung, dar dragostea învinge întotdeauna! Love yaaaa!, a scris Alex Militaru.

