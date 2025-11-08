Acasă » Exclusiv » Carmen Grebenișan, alt om de când a apărut Kadri în viața ei. Nașterea i-a dat un reset TOTAL

Carmen Grebenișan, alt om de când a apărut Kadri în viața ei. Nașterea i-a dat un reset TOTAL

De: Delina Filip 08/11/2025 | 13:55
Carmen Grebenișan trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții ei! Influencerița a devenit mamă în urmă cu o lună, atunci când a născut un băiețel perfect sănătos. Micuțul Kadri a adus, odată cu venirea pe lume, nu doar fericire, ci și o nouă etapă în viața vedetei și a iubitului ei. Se spune că odată ce devii părinte, prioritățile ți se schimbă, însă influencerița reușește să îmbine cu brio viața de familie, cu cea profesională. CANCAN.RO a surprins-o pe Carmen și pe partenerul ei în timpul unei vizite. Iată ce ne-a atras atenția! 

„Viața mea este completă”, așa spunea Carmen Grebenișan în urmă cu o lună atunci când îl aducea pe lume, printr-o metodă rar aleasă, mai exact nașterea în apă, pe fiul ei Kadri. O credem pe cuvânt, căci tânăra de 33 de ani reușește să îmbine cu brio viața profesională cu cea de familie. La doar o lună de la momentul în care au devenit părinți, Carmen și partenerul ei fac totul împreună, exact ca înainte, și nu neglijează nici profesia, dar nici prietenii. Dar nici partenerul ei, Cristi, nu se lasă mai prejos. Iată de ce spunem asta.

Carmen are pe cine să se bazeze! Partenerul ei e un tată implicat

Zilele trecute, Carmen a fost surprinsă la o plimbare alături de partenerul ei și de fiul lor. Tânăra mămică a demonstrat, încă o dată, că eleganța nu se pierde nici printre biberoane și scutece. Îmbrăcată într-o ținută casual, perfectă pentru o plimbare, Carmen nu a trecut neobservată. A optat pentru o pereche de pantaloni crem, o maletă neagră peste care a pus un pardesiu bej legat nonșalat în talie. Remercăm că, deși a născut în urmă cu doar o lună, influencerița a revenit la talia de invidiat pe care o avea, slăbind spectaculos. Vedeta nu se ferește să poate haine care îi scot trupul în evidență, iar accesoriile nu lipsesc nici ele din „arsenalul” ei. Ochelarii de soare oversized și cerceii aurii purtați au dat o notă glam ținutei.

Iubitul ei este un tată atent, căci el a împins căruciorul și a fost foarte atent la cel mic

Partenerul ei a ales să poarte o vestimentație la fel de relaxată, în nuanțe reci și închise de toamnă. Nici în ceea ce-l privește, ochelarii nu i-au lipsit, semn că și el este un împătimit al fashionului. În plus, remarcăm că bărbatul este cel care împinge căruciorul și, din când în când, mai aruncă câte o privire să se asigure că totul este în regulă. În plus, remarcăm că cei doi au fost însoțiți de un prieten apropiat, căruia îi făcuseră o scurtă vizită, semn că programul de proaspeți părinți e plin, dar plimbările în familie rămân o prioritate.

Carmen Grebenișan și iubitul ei au mers să se întâlnească cu un prieten, iar fiul lor de o lună nu a lipsit

×