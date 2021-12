Alex Velea, detalii neştiute despre cearta cu Mario Fresh și Lino Golden: „Mă aprind extrem de repede, dar îmi trece la fel de repede”

În urmă cu câţiva ani, Alex Velea, Mario Fresh și Lino Golden erau de nedespărţit. Din cauza unor neînţelegeri aceştia au ajuns să se certe destul de tare, iar mentorul lor a decis să rupă legătura cu tinerii artişti. În cadrul unui interviu recent, partenerul Antoniei a dat detalii neştiute despre cearta pe care a avut-o cu foştii săi prieteni.

Conflictul lui Alex Velea cu Mario Fresh și Lino Golden i-a şocat pe fani la momentul respectiv. Deşi erau ca o familie, aceştia au rupt orice legătură şi colaborările cu care au avut un succes răsunător în trecut.

Invitat în cadrul unui interviu recent, iubitul Antoniei a mărturisit faptul că nu regretă că i-a ajutat pe cei doi.

„Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu regret că i-am ajutat. Eu am încercat să mă abțin, să nu zic prea multe, să nu jignesc, pentru că lumea știe doar anumite aspecte. Puteam să plusez și să zic ajutorul din spatele ajutorului”, a declarat Alex Velea la Antena Stars.

„Mă aprind extrem de repede, dar îmi trece la fel de repede”

Se pare că singurul lucru care l-a făcut să vorbească public despre cele întâmplate au fost declaraţiile mincioase pe care aceştia le-au dat la momentul respectiv.

După ce Alex Velea a încetat colaborarea cu Mario Fresh și Lino Golden, iubitul Alexiei Eram a continuat cu muzica, în timp ce Lino a dispărut o perioadă din această industrie.

„Nu știu dacă i-aș mai ajuta pe ei, dar i-aș ajuta pe alții. Dezamăgirea mai mare este atunci când spun lucruri mincinoase. A fost pe față toată treaba, nu aveau cum să nu recunoască și când știe toată lumea ce s-a întâmplat. Eu sunt pașnic. Sunt, mai degrabă, ca un foc de paie, mă aprind extrem de repede, dar îmi trece la fel de repede”, a completat.

Deşi spune că i-a iertat pe foştii săi prieteni, în acelaşi timp pentru Alex Velea nu mai există nicio cale de împăcare. Mai mult, cântăreţul a recunoscut că nu îi va ajuta dacă aceștia vor avea nevoie.

„Am spus lucruri pe care le-am regretat, cu toții am făcut asta, dar am știut să îmi cer scuze dacă am exagerat sau dacă am jignit pe cineva prin prisma nervilor. Eu i-am iertat de mult timp, dar nu mai există cale de împăcare. Nu mă interesează dacă le este bine sau rău și nu cred că le voi întinde vreo mână de ajutor la nevoie”, a mai spus solistul.

