Alex Velea, la momentul adevărului. Artistul nu a mai mers cu trenul din 2006! Care este motivul

Alex Velea este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Are concerte în toată țara, însă preferă să ajungă în respectivele orașe cu mașina. În niciun caz cu trenul. Cu care, de altfel, nu a mai mers din 2006, mai exact de când a început să facă bani frumoși din muzică.

Alex Velea a mers ultima dată cu trenul în urmă cu 12 ani. Atunci s-a dus alături de Matteo pe litoral.

“Mie nu-mi place să călătoresc singur, oricum. N-am nici o fobie, dar nu-mi place. Mă distrez mai mult cu colegii mei. Cu trenul n-am mai fost de mult. Ultima dată, când am fost cu trenul la mare, am fost cu Matteo și ne-am dus la vagonul restaurant, dar noi nu aveam bani, nu aveam nimic la noi și ne-au întrebat ce facem acolo. Am zis și noi că vrem să comandăm. S-a uitat Matteo prin meniu și a cerut, jur, gem porționat. De 2 lei sau ceva de genul ăsta. De mult s-a întâmplat asta. În 2006 sau… nu mai știu.

Nu aveam atunci bani să ne cazăm și am mers pe niște tichete de-ale lui Matteo, după aia, ne-am întors de la mare și m-am dus la Saturn cu Relu (n.r. – Connect-R), unde stătea mătuși-mea și ne-au lăsat să stăm ultimele zile în locul lor. Aventuri…”, a povestit Alex Velea, conform libertatea.ro.