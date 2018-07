Alexandra Diaconescu, fostă concurentă la reality-show-ului Insula Iubirii, a suferit, în ultimii ani, mai multe transformări fizice. (Cele mai bune oferte laptopuri) S-a ”tunat” de mai multe ori, iar acum a încheiat un tratament costisitor și incomod, cel de la stomatolog.

Alexandra a mers la unul dintre cei mai renumiți medici stomatologi din Capitală și de acum este posesoarea unui zâmbet ca la Hollywood. Unii internauți i-au spus Alexandrei că a cam exagerat cu intervențiile estetice, însă ea s-a apărat imediat.

„Îmi plac cele care vorbesc, dar habar nu au despre ce vorbesc. Nu am botox. Implanturile mă bucur că le am (a fost o necesitate), decât cu nişte sâni ca şi ciorapii prefer aşa! Nu cred că mă cunoşti paersonal ca să ştii ce este pentru mine mai important decât orice. Şi aspectul fizic mă intereseazăă mult pentru că mă iubesc”, a reacţionat vedeta.

Alexandra Diaconescu, scaldal cu fostul!

Alexandra Diaconescu, fostă concurentă a emisiunii „Insula Iubirii”, a exprimat o părere tranșantă în ceea ce îi privește pe Aurel, fostul iubit, și Diana, la rândul ei, fostă concurentă.

„Voi incepe prin a vă mulțumi pentru mesajele trimise si pentru empatia de care ati dat dovadă. Din respect pentru producție și pentru oamenii ce ne-au fost alături din spatele micilor ecrane o lungă perioadă de timp am decis să intru în legătură directă astăzi pentru a-mi exprima părerea în legătură cu noul cuplu ” Diana și Aurel”. Nu vreau să mai fiu asociată cu ei sau să mai fiu implicată în vreun fel în acest subiect.

Comportamentele noastre vorbesc de la sine iar deciziile pe care le luăm în viață ne definesc ca oameni. Menționez că a fost ultima oara când am discutat pe acest subiect și sper să îmi respectați decizia. Suntem oameni liberi și avem dreptul să ne trăim viața după bunul plac (Eu aleg să nu o fac la TV, dorindu-mi intimitate!) Fiecare este construit într-un anumit fel, trăind după valorile și propriile principii. Indiferent de următoarele subiecte nu va mai exista vreo reacție din partea mea. Am lucruri mult mai importante de făcut si nu-mi pot consuma energia inutil. KARMA HAS NO MENU, YOU GET SERVED WHAT YOU DESERVE (Karma n-are meniu, primești ceea ce meriți)!” au fost cuvintele postate de către Alexandra.