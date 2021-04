Alexandra Stan se află într-o perioadă de cumpănă. Se pare că expunerea mare pe care a avut-o în ultimul timp nu a fost de bun augur. În toate proiectele de televiziune în care a fost implicată, artista a spus lucrurilor pe nume și a fost cât se poate de sinceră, iar acest lucru ar fi atras atenția și răufăcătorilor.

Astfel, în urma aparițiilor de la „Survivor România” și „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a fost cât se poate de sinceră, Alexandra Stan ar fi atras antipatia unora. Transparența ei și faptul că a spus tot adevărul ar fi stârnit un val de reacții negative la adresa ei. În ultima perioadă, vedeta ar fi început să primească numeroase mesaje de amenințare.

Alexandra Stan a fost dintotdeauna o persoană sinceră, care a stârnit mereu controverse și nu este străină de hate-ul din online, însă, se pare că, de data aceasta, lucrurile au degenerat. Mai mult, surse din anturajul artistei susțin că aceasta le-a mărturisit că se teme pentru viața ei, mesajele de amenințare pe social media amplificându-se în ultima perioadă. (CITEȘTE ȘI: ALEXANDRA STAN A VORBIT DESPRE PRIMUL COPIL. CE A DEZVĂLUIT DESPRE RELAȚIA CU TRISTAN TATE: “MI-E FRICĂ SĂ SPUN ACUM”)

„Primește mesaje de la conturi false… Zeci de mesaje cu amenințări. O avalanșă de injurii. Pare că cineva i-a pus gând rău”, a declarat un prieten apropiat al artistei.

Deocamdată, Alexandra Stan nu a vorbit despre acest subiect, dar, așa cum o știm pe cântăreață, cu siguranță va trage un semnal de alarmă.

Alexandra Stan, dezvăluiri din culisele episodului violent prin care a trecut

Recent, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Alexandra Stan a făcut dezvăluiri despre unul dintre cele mai negre episoade din viața ei. Vedeta a vorbit despre violențele la care a fost supusă și despre agresorul ei, Marcel Prodan.

Artista încă are de suferit din punct de vedere emoțional, de pe urma bătăii încasate. Iar faptul că agresorul ei, Marcel Prodan, nu a fost pedepsit corespunzător încă o neliniștește. Potivit spuselor cântăreței, acesta ar fi trebuit să primească ani grei de închisoare pentru fapta comisă. (VEZI ȘI: DEZVĂLUIRE ULUITOARE! ALEXANDRA STAN ESTE BISEXUALĂ: „IUBESC ȘI BĂRBAȚII ȘI FEMEILE”)

„M-a bătut cu pumnii. Am trecut prin asta și m-a marcat. A fost crunt, m-am trezit la realitate, am realizat cine erau oamenii cu care am lucrat. Tata începuse să îmi spună câți bani se luau pe concert, auzea lucruri și mi-a spus adevărul. Dar eu credeam că el minte. De fapt, el nu mințea, s-a dovedit ulterior…

În ziua în care s-a întâmplat, m-a chemat la repetiții și m-a făcut în toate felurile. Dar am înțeles că și agresorii au probleme mentale. Am trecut peste, dar cu greu. (…) În niciun caz. Am tras de volan pentru că mă bătea, îmi dădea mulți pumni.

Nu a primit pedeapsa pe care o merită. Nu este adevărat că eram împreună și că era violență domestică. La ora aia, nu era sancționată în România. Nu aveam ordin de protecție, care să ne apere pe noi, victimele. A fost judecat ca un om care și-a bătut iubita, dar nu este adevărat”, a spus Alexandra Stan în cadrul emisiunii.

