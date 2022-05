Alexia Eram, de urgență la spital. Cum se simte acum fiica Andreei Esca

Alexia Eram a ajuns, de urgență, la spital. Din nefericire, fiica Andreei Esca ajuns pe mâinile medicilor, după ce s-a simțit rău timp de mai multe ore.

Se pare că iubita lui Mario Fresh a început să se simtă rău după ce a consumat niște fast-food. „Nu am fost deloc prezentă pe social media pentru că mi-a fost rău toată ziua. Am făcut o toxiinfecție alimentară de la un fast-food și mi-a fost rău toată noaptea. Astăzi am fost la spital să-mi fac o perfuzie să-mi revin și acum sunt mai bine și am zis să ies la plimbare, chiar dacă este urât afară, să iau aer curat’, a spus Alexia Eram pe rețelele de socializare.

Recent, și iubitul ei, Mario Fresh, a avut nevoie de ajutorul medicilor. Acesta s-a afișat cu perfuzia la mână, dar, din fericire, nu a fost vorba despre nicio problemă de sănătate.

La acea vreme, iubitul Alexiei Eram le-a explicat internauților că nu există niciun motiv de îngrijorare și că se simte bine. Conform spuselor lui Mario Fresh, a avut nevoie doar de un „boost’ de energie, motiv pentru care i s-au administrat niște vitamine.

CITEȘTE ȘI: MARIO FRESH, DEZVĂLUIRI DESPRE CEREREA ÎN CĂSĂTORIE: “O SĂ FIE CEVA FOARTE SPECIAL”. ALEXIA ERAM ESTE PREGĂTITĂ SĂ ÎMBRACE ROCHIA DE MIREASĂ | VIDEO