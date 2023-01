Alexia Eram se ține lanț de vacanțe luxoase! Imagini de vis cu fiica Andreei Esca și Mario Fresh dintr-o destinație exotică

Alexia Eram și Mario Fresh formează un cuplu de mai bine de 6 ani și nu ratează niciun moment să le arate fanilor cât de mult se iubesc și cât este de solidă relația lor. Pentru că nu și-au petrecut sărbătorile împreună, cei doi au decis ca începutul de an să și-l dedice doar pentru ei, așa că au plecat într-o vacanță romantică, unde se distrează pe cinste.

Fiica Andreei Esca împreună cu îndrăgitul artist au ales o destinație exotică, departe de România, unde temperaturile sunt încă extrem de scăzute. Aceștia au dat fuga în Bali, una dintre locațiile preferate de vedetele autohtone. Pe conturile lor de Instagram au publicat imagini inedite care au făcut „deliciul” publicului.

Alexia Eram și Mario Fresh, vacanță de lux în Bali

Deși sărbătorile de iarnă i-au găsit despărțiți pentru că Alexia a mers în America împreună cu părinții ei, iar Mario Fresh a rămas în țară, acum, cei doi recuperează timpul pierdut și se distrează pe cinste. Artistul și influencerița au publicat imagini fabuloase cu peisajele din Indonezia, iar fiica celebrei știriste a povestit chiar și cum a fost prima zi când au ajuns acolo.

„Prima zi în Bali. Am ajuns la hotel pe la două dimineața, ne-am culcat la 6 pentru că erau tot felul de animale care făceau zgomot. Ne-am trezit la 9, am luat mic dejunul și ne-am culcat la loc pentru că eram foarte obosiți.

Adevărata zi a început așadar pe la ora 16:00 când ne-am aranjat lucrurile prin dulapuri, am ieșit să mâncăm în Ubud și gata ziua. Am ciocnit un pahar de vin și așteptăm să vină o nouă zi în paradis. Ce credeți că abia aștept să fac în Bali?”, a scris Alexia Eram pe contul ei de Instagram.

Motivul pentru care Mario Fresh nu a plecat cu Alexia Eram în America

Alexia Eram și-a petrecut câteva zile bune în New York alături de părinții ei, de sărbători. Toată lumea s-a întrebat de ce nu e și Mario Fresh cu ea, așa că artistul a declarat în exclusivitate pentru Spynews.ro că nu a obținut o viză pentru Statele Unite și astfel a trebuit să rămână acasă.

„Nu am mers cu Alexia la New York că nu am apucat să-mi iau viza de America, nu e tocmai ușor să iei o viză atât de repede și ne-am gândit pe ultimul moment”, a declarat Mario Fresh pentru Spynews.ro.