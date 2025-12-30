Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei

Anul 2025 a adus la raftul magazinelor din România o creștere semnificativă a prețurilor alimentelor, influențată de o combinație de factori economici, fiscalitate majorată și condiții de piață care au afectat costurile de producție și distribuție. În timp ce datele oficiale privind dinamica prețurilor arată că majoritatea produselor s-au scumpit într‑o măsură moderată, există segmente ale pieței alimentare unde prețurile au atins niveluri neobișnuite, uneori comparabile cu cele din categoria produselor premium.

Creșterea cotei de TVA aplicată alimentelor începând din august 2025 a avut un impact imediat și vizibil asupra prețurilor afișate la raft, după ce taxa a fost majorată de la 9% la 11%. Comparativ cu perioada de dinaintea măsurii fiscale, unele produse s‑au scumpit mai rapid decât media generală a inflației, iar retailul a început să afișeze prețuri mai mari pentru o serie de categorii de bunuri alimentare.

Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România

Cafeaua boabe de calitate superioară, precum Julius Meinl, destinată segmentului premium, a resimțit și impactul costurilor de import, al fluctuațiilor valutare și al prețurilor crescute la materii prime. Aceste factori au condus la majorări care, în unele cazuri, au depășit pragul de 20–30% față de anul anterior, depășind semnificativ ritmul general al inflației.

Consumatorii care obișnuiesc să achiziționeze cafea de 1 kg au observat astfel diferențe notabile față de anii precedenți, iar prețurile aproape duble au determinat schimbări în obiceiurile de cumpărare. În multe cazuri, cumpărătorii s-au orientat către sortimente mai mici sau către alternative locale pentru a reduce impactul financiar.

Retailerii au încercat să atenueze efectul majorărilor prin promoții și reduceri ocazionale, însă realitatea economică rămâne clară: prețurile produselor premium, și în special ale cafelei importate, tind să rămână ridicate pe termen mediu. În magazinele online și fizice, un kilogram de cafea Julius Meinl Crema Intenso se apropie de pragul simbolic de 110 lei, ceea ce îl plasează în categoria produselor percepute drept „de lux” de către consumatorii obișnuiți cu prețuri standard pentru cafea de calitate medie.

Aceeași cafea Julius Meinl Trend Caffè Crema Intenso de 1 kg, pe același site, se vindea acum un an la aproximativ jumătate din prețul actual. Această majorare rapidă și semnificativă subliniază impactul combinat al inflației, al costurilor crescute de import și al ajustărilor fiscale asupra produselor premium, transformând achiziția unui kilogram de cafea într-o investiție mult mai mare pentru consumatorii obișnuiți.

