Alimentul extrem de popular care elimină microplasticele din organism

Oamenii de știință cred că un aliment popular ar putea ajuta la eliminarea microplasticelor din corpul uman, conform unui nou studiu.

Kimchi nu numai că are un gust bun, dar are și un beneficiu major pentru sănătate: elimină nanoplasticele din organism, potrivit unui studiu publicat în revista Bioresource Technology, scrie PEOPLE.

Microplasticele sunt un tip de plastic derivat din resturile bunurilor de consum și sunt suficient de mici pentru a se infiltra în celule, țesuturi și bariera hematoencefalică.

Acestea provin „în principal din contaminarea mediului în care alimentele sunt cultivate sau crescute”, potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA).

Kimchi constă din legume fermentate, cel mai frecvent varză chinezească sau ridiche coreeană.

Cum elimină kimchi microplasticele

Conform studiului, susținut de Science Direct, atunci când este izolată, bacteria lactică găsită în garnitura tradițională coreeană ajută la legarea microplasticelor în interiorul intestinului, permițându-le să rămână împreună la ieșirea prin intestin.

Testele efectuate pe șoareci au arătat că „atât șoarecii masculi, cât și cei femele cărora li s-a administrat tulpina [de bacterie lactică derivată din kimchi, Leuconostoc mesenteroides] CBA3656 au prezentat o creștere de peste două ori a microplasticelor eliminate în fecale”, arată studiul.

„Acest rezultat sugerează că probioticul ar putea contribui la excreția microplasticelor prin legarea de acestea în intestin”, conform studiului.

În articolul din Science Direct, cercetătorii au descris eliminarea eficientă a nanoplasticelor ca fiind crucială pentru protejarea sănătății umane.

Totuși, kimchi nu a fost singurul aliment îndrăgit care a dat semne de eliminare a micro și nanoplasticelor.

Un articol recent din Food & Wine, realizat de cercetătorii de la Universitatea de Stat Tarleton, a afirmat că adăugarea de okra în dietă ar putea avea aceleași beneficii. Echipa a descoperit că, atunci când okra și schinduful au fost adăugate în apa contaminată, acestea au format o barieră care a aglomerat microplasticele, făcându-le să se separe de lichid și să se scufunde, mai notează sursa citată.

