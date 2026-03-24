Acasă » Știri » Știri externe » Alimentul extrem de popular care elimină microplasticele din organism

Alimentul extrem de popular care elimină microplasticele din organism

De: Daniel Matei 24/03/2026 | 22:10
Sursa foto: Shutterstock

Oamenii de știință cred că un aliment popular ar putea ajuta la eliminarea microplasticelor din corpul uman, conform unui nou studiu.

Kimchi nu numai că are un gust bun, dar are și un beneficiu major pentru sănătate: elimină nanoplasticele din organism, potrivit unui studiu publicat în revista Bioresource Technology, scrie PEOPLE.

Microplasticele sunt un tip de plastic derivat din resturile bunurilor de consum și sunt suficient de mici pentru a se infiltra în celule, țesuturi și bariera hematoencefalică.

Acestea provin „în principal din contaminarea mediului în care alimentele sunt cultivate sau crescute”, potrivit Administrației pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA).

Kimchi constă din legume fermentate, cel mai frecvent varză chinezească sau ridiche coreeană.

Cum elimină kimchi microplasticele

Conform studiului, susținut de Science Direct, atunci când este izolată, bacteria lactică găsită în garnitura tradițională coreeană ajută la legarea microplasticelor în interiorul intestinului, permițându-le să rămână împreună la ieșirea prin intestin.

Testele efectuate pe șoareci au arătat că „atât șoarecii masculi, cât și cei femele cărora li s-a administrat tulpina [de bacterie lactică derivată din kimchi, Leuconostoc mesenteroides] CBA3656 au prezentat o creștere de peste două ori a microplasticelor eliminate în fecale”, arată studiul.

„Acest rezultat sugerează că probioticul ar putea contribui la excreția microplasticelor prin legarea de acestea în intestin”, conform studiului.

În articolul din Science Direct, cercetătorii au descris eliminarea eficientă a nanoplasticelor ca fiind crucială pentru protejarea sănătății umane.

Totuși, kimchi nu a fost singurul aliment îndrăgit care a dat semne de eliminare a micro și nanoplasticelor.

Un articol recent din Food & Wine, realizat de cercetătorii de la Universitatea de Stat Tarleton, a afirmat că adăugarea de okra în dietă ar putea avea aceleași beneficii. Echipa a descoperit că, atunci când okra și schinduful au fost adăugate în apa contaminată, acestea au format o barieră care a aglomerat microplasticele, făcându-le să se separe de lichid și să se scufunde, mai notează sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

Verdețurile care îți salvează imunitatea. Adevărul despre curele de detox

Singurul desert care nu îngrașă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Face minuni când vine vorba de slăbit”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea lor pot fi mari
Showbiz internațional
Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea lor pot…
Cântărețul Ronnie Bowman a murit într-un accident de motocicletă. Artistul avea 64 de ani
Showbiz internațional
Cântărețul Ronnie Bowman a murit într-un accident de motocicletă. Artistul avea 64 de ani
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola...
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul.ro
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani: „Am vrut doar să readuc totul la locul lui”
Adevarul
Vedetă de la Hollywood, de nerecunoscut. Schimbare de look la 55 de ani:...
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat cu Lucia Bubulac în ultimii ani. E total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de fosta soție a lui Cătălin Crișan? Ce s-a întâmplat...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Click.ro
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi 24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca Trump să facă anunțul
Digi24
„Cineva tocmai s-a îmbogăţit considerabil” - tranzacţii de 580 de milioane de dolari, înainte ca...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Gandul.ro
Ai internet de la Digi RCS-RDS România? Cât costă abonamentul în 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea ...
Câți bani cash poți avea la tine în avion. Regulile sunt clare, iar sancțiunile pentru încălcarea lor pot fi mari
Cum și-a câștigat Alex Bodi primii bani în Spania, de fapt: ”Beam apă pe unde apucam”
Cum și-a câștigat Alex Bodi primii bani în Spania, de fapt: ”Beam apă pe unde apucam”
Un român i-a cumpărat iubitei sale un bilet norocos la LOTO. Ireal ce a făcut femeia după ce a câștigat ...
Un român i-a cumpărat iubitei sale un bilet norocos la LOTO. Ireal ce a făcut femeia după ce a câștigat jumătate de milion de euro
Cum se înțelege Claudia Pătrășcanu cu Gabi Bădălău, după ani de procese: “O să ajungem la ...
Cum se înțelege Claudia Pătrășcanu cu Gabi Bădălău, după ani de procese: “O să ajungem la bătrânețe și o să regretăm”
Vedeta TV a murit la 54 de ani. Anunțul tulburător pe care l-a făcut cu câteva zile înainte
Vedeta TV a murit la 54 de ani. Anunțul tulburător pe care l-a făcut cu câteva zile înainte
Ispita care l-a sedus pe Montoya a “marcat” și în Thailanda! A venit de la Insula Iubirii Spania ...
Ispita care l-a sedus pe Montoya a “marcat” și în Thailanda! A venit de la Insula Iubirii Spania pusă pe fapte!
Vezi toate știrile