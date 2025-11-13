Acasă » Exclusiv » Alina Plugaru, acuzată de o fostă angajată. Probleme din nou la salonul de masaj: „Am sunat la poliție”

Alina Plugaru, acuzată de o fostă angajată. Probleme din nou la salonul de masaj: „Am sunat la poliție”

De: Andrei Iovan 13/11/2025 | 23:40
După o perioadă în care Alina Plugaru s-a retras din lumina reflectoarelor și a evitat cât a putut de mult viața publică, un nou scandal își țese pânza în jurul numelui ei. Fosta starletă făcea ravagii în anii 2000, domnii erau fascinați, iar ea a profitat de imaginea pe care și-a creat-o și a pus bazele unui business – un salon de masaj. CANCAN.RO are declarațiile unei foste angajate, căreia i s-au făcut o serie de nedreptăți. Pe de altă parte, blondina nu se află la prima controversă de genul acesta. Au mai existat și alte situații în trecut, în care fostele angajate, nemulțumite, au făcut dezvăluiri despre ce se întâmplă în spatele ușilor salonului care le promite senzații tari celor care îi calcă pragul.

Despre Alina Plugaru nu ar fi multe de zis, de ceva vreme. A renunțat total la vizibilitate și s-a axat pe business. Bine, și în legătură cu afacerea cu salonul de masaj au existat câteva necunoscute. Se spunea la un moment dat că salonul cu pricina nu ar fi al ei, ci ea este doar imagine.

Alina Plugaru, implicată într-un nou scandal cu o fostă angajată. sursă – social media

Tot CANCAN.RO vă dezvăluia faptul că mai multe persoane cunoscute își cam fac veacul pe acolo. (VEZI AICI DETALII). Acum, o fostă angajată și-a spus povestea, revoltată fiind de felul în care a fost tratată. S-a ajuns la un scandal uriaș, iar fata a chemat și poliția, din dorința de a-și face dreptate.

Alina Plugaru, din nou în centrul unui scandal

Domnișoara care a dorit să-și facă publică povestea a fost angajată mai bine de un an de zile la salonul fostei starlete. Inițial nu i s-a făcut contract de muncă, i s-au oprit și banii care i se cuveneau, i-au reținut și diploma de masaj. Într-un final, atunci când nu a mai funcționat nici vorba bună, nici discuțiile în care nu se ajungea la nicio concluzie, fata a chemat autoritățile, care nu au putut interveni deoarece nu a fost vorba de nicio agresiune.

Eu și cu o altă prietenă am vrut să mergem la salonul acela, iar eu am mers prima. Ei nu mi-au făcut contract de muncă din prima. Eu am făcut în prima mea tură 1700 de lei, iar la final, când am mers să-mi iau banii, mi s-a oprit o sumă, nu mai știu cât, cred că jumătate și mi s-a spus că îmi vor opri 3000 de lei, ca o garanție, în cazul în care fac ceva greșit sau nu respect regulile de curățenie.

Între timp, după câteva luni, mi s-a spus că banii aceia îmi vor fi dați înapoi, la final, dacă stau în preaviz 2 săptămâni. Iar când am vrut să plec de la salon, le-am spus că vreau să stau în preaviz și i-am întrebat cum funcționează lucrurile. Eu mi-am terminat de plătit cartea de muncă, pentru că noi ne plăteam cartea de muncă și mi-au zis că din cei 3000 de lei îmi vor opri 1600 de lei pentru cartea de muncă, în condițiile în care eu terminasem tot de plătit.

Mi-au mai oprit și 500 sau 800 de lei pentru pozele pe care le-am făcut la început. Dar mie mi-au spus că pozele sunt din partea lor. Alina nici măcar nu prea trecea pe la salon, pentru că nu e ea patroana. Dar eu le-am zis că nu mai vreau să stau în preaviz, pentru că nu are rost să stau 2 săptămâni și să plec cu maxim 500 de lei, din cei 3000.

Diploma mea de masaj a rămas la ei, m-a întrebat Alina ce notă am luat, și nu mi-a mai dat-o înapoi. Când am plecat, le-am spus că dacă nu îmi dau diploma, o dau dispărută. Banii încă nu i-am primit, le-am spus că dacă nu mi-i dau, chem poliția. Asta am și făcut, dar poliția m-a zis că nu se poate băga pentru că nu a fost vorba de agresiune, a declarat fosta angajată pentru CANCAN.RO. 

Noi am încercat să o contactăm pe Alina Plugaru, pentru că ea ar fi fost în măsură să ofere un punct de vedere în legătură cu această situație, însă ne-a spus că nu dorește să comenteze nimic. A adăugat și faptul că o amuză astfel de situații, însă nu dorește să ofere mai multe detalii.

CITEȘTE ȘI: Unde a dispărut Alina Plugaru? Vedeta a renunțat la aparițiile TV și se întreține din…

NU RATA: CANCAN.RO a descoperit-o pe Alina Plugaru în buricul Capitalei! Nu mai e blondina care strălucea în lumina reflectoarelor! Starleta s-a transformat în fetița timidă!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×