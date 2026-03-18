Alina Pușcaș i-a îngrijorat pe fani, după ultima apariție. Apoi a explicat totul: ce i s-a întâmplat, de fapt

Prezentatoarea TV, Alina Pușcaș, a apărut în mediul online într-o ipostază îngrijorătoare. Aceasta i-a șocat pe urmăritorii ei, dar pentru a clarifica de ce arată așa le-a explicat care este, de fapt, motivul.

Alina Pușcaș este foarte activă pe rețelele de socializare. De curând, vedeta a apărut într-o ipostază care i-a pus pe gânduri imediat pe fani. În momentul în care a postat videoclipul pe fața ei s-au putut observa vânătăi.

Acest lucru nu a fost trecut cu vederea, iar fanii ei s-au speriat atunci când au văzut-o în acest fel. De aceea, ea a reacționat și a făcut un filmuleț în care le explica urmăritorilor ei care este motivul pentru care s-a ales cu acele vânătăi.

Alina Pușcaș, apariție șocantă în online

Alina Pușcaș este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare. Ea este urmărită de o mulțime de oameni. Recent, aceasta a apărut pe rețelele de socializare într-o ipostază cum nu a mai fost văzută. Pe fața ei au fost sesizate vânătăi. Fanii au devenit îngrijorați, iar Alina a ținut să explice de ce are acele contuzii. Vedeta a spus că s-a ales cu ele în urma unei intervenții estetice care implică injectarea mai multor părți de pe corp. Ea a avut 40 de înțepături în picior, dar și alte câteva în jurul feței. Totodată, a mai explicat că este normal să apară edeme după efectuarea intervențiilor.

Bună dimineața! Se pare că astăzi m-am învinețit puțin mai mult în jurul ochilor, dar este un moment absolut normal în evoluția acestei proceduri. Se poate rezolva, până una-alta, cu un anticearcăn. Oricum, totul e bine!, a spus Alina Pușcaș.

De ce face Alina Pușcaș intervenții estetice?

Bruneta a declarat că nu este prima dată când apelează la aceste proceduri. Ea le face pentru că a observat beneficiile pe care i le aduce corpului, dar și pentru că prin ajutorul lor a reușit să scape de petele provocate de razele de soare.

După cum știți, cei care mă urmăriți, de vreo doi ani îmi fac constant acest tratament pentru textura pielii, pentru tonus, fermitate, pentru petele provocate de expunerea la soare. După cum vedeți, nu prea mai am, ceea ce înseamnă că își face foarte bine efectul. (…) Mi-e un pic groază, pentru că doare, chiar dacă se folosește cremă anestezică, a mărturisit ea.

