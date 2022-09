Alina Sorescu, dezvăluiri despre situația sa la învățătură din copilărie: „Îmi plăcea să fiu bine pregătită”

Alina Sorescu a rememorat cu drag mai multe amintiri frumoase din perioada în care era și ea elevă la școală. Aceasta și-a amintit cum decurgeau lucrurile în perioada în care nu era cunoscută și nu se aștepta să aibă parte de o carieră frumoasă în industria muzicală.

Deși divorțul de Alexandru Ciucu îi produce multe neplăceri, Alina Sorescu face tot posibilul să își concentreze toată atenția asupra fiicelor sale. Raisa, fata cea mare a celor doi foști soți, a început școala anul acesta, iar mama sa a profitat de moment pentru a vorbi despre felul în care se descurca ea la învățătură în copilărie.

Cât de bine învăța la școală Alina Sorescu

Nu este o surpriză pentru nimeni faptul că Alina Sorescu a reușit să îmbine cartea cu cariera de artistă, tocmai de aceea a devenit o femeie cultă și plină de învățături. Aceasta speră ca fiicele sale să îi calce pe urme și să își dorească să progreseze la fel de mult.

Astfel, mămica a reușit să obțină note foarte mari la examenul de Bacalaureat, intrând la o facultate pe care și-a dorit-o. Aceasta are în portofoliu personal două diplome de licență și una de masterat, care au ajutat-o de-a lungul anilor, mai ales în momentul în care s-a hotărât să pună bazele proiectului „Piticii lu’ Soreasca”.

„Îmi plăcea să fiu bine pregătită tocmai ca să nu las loc de interpretări, de niciun fel. Și uite că mi-a folosit foarte mult! Sunt fericită că m-am ținut de școală și am fost consecventă. Eu am patamala (n.r. certificat de studii) de profesoară! Am terminat fostul liceu Pedagogic – Colegiul Național Elena Cuza.

Când am început povestea cu Picii lu’ Soreasca, am urmat cursurile de psiho-pedagogie din cadrul departamentului ce formează cadre didactice la Facultatea de Științe ale Comunicării. Eu, de mică, am fost așa, să știu din toate, să mă asigur că mă pricep la toate!”, a mai povestit solista, depănând amintiri de pe băncile școlii.