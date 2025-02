Alina Sorescu, la psiholog împreună cu Alexandru Ciucu și părinții lui. Iadul prin care a trecut artista: ”O permanentă umilință”

Alina Sorescu a făcut noi dezvăluiri din mariajul cu Alexandru Ciucu. Artista a mărturisit că a mers mult timp la psiholog, alături de fostul soț. Mai mult decât atât, la un moment dat, a făcut terapie și alături de părinții celebrului designer. Cântăreața a povestit cum a ajuns în acest punct.

În urmă cu mai puțin de o săptămână, Alina Sorescu a dezvăluit că a trecut printr-un mariaj dificil, marcat de umilințe și șantaj emoțional. De-a lungul celor 12 ani de căsnicie cu Alexandru Ciucu, artista a fost nevoită să gestioneze singură creșterea și educația fiicelor lor, Raisa și Carolina, fiind sprijinită doar de părinții ei. În timp ce ea se dedica familiei, fostul partener prefera călătoriile frecvente, potrivit spuselor vedetei. În urma suferinței trăite, cântăreața a avut nevoie de terapie.

Recent, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au divorțat oficial, după un proces care a durat trei ani. Odată ce a încheiat socotelile cu fostul soț, artista a făcut mai mult dezvăluiri tulburătoare despre căsnicia cu celebrul designer.

Cântăreața a mărturisit că a făcut tot posibilul pentru ca ea și Alexandru Ciucu să ajungă la un numitor comun. Alina Sorescu a mers la psiholog inclusiv alături de părinții fostului ei soț pentru că aceștia cunoșteau situația din familie.

„Noi venim după trei ani în care am dezbătut în instanță programul fetițelor. Ideal este că ar trebui să ajungem la un numitor comun. Am încercat să fac tot posibilul, nu doar din declarațiile de la televizor, și în viața noastră reală ca lucrurile să funcționeze. Am mers la psiholog, la tot ce se putea face, însă nu pot să trag doar eu, trebuie să fie doi care să tragă.

Am fost amândoi la terapie. Am fost până și cu părinții lui. Eu cu părinții lui pentru că așa a considerat că trebuie văzând situația din familia noastră. Părinții lui Alexandru sunt puțin mai în vârstă, nu au fost implicați în viața fetițelor foarte mult. Nici acum nu sunt foarte implicați.”, a mărturisit Alina Sorescu.