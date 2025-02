Cum încearcă Alexandru Ciucu să o fenteze pe Alina Sorescu cu pensia alimentară. Artista l-a dat de gol

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu și-au încheiat socotelile! După o lungă vreme în care și-au dat întâlnire în sala de judecată, vedeta și designerul au divorțat oficial. După ce a dat de veste tuturor că mariajul lor s-a încheiat și-n acte, cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri publice, care i-au luat pe toți prin surprindere. Cum încearcă Alexandru Ciucu să o fenteze pe fosta lui parteneră de viață privind pensia alimentară a celor două fetițe? Artista a povestit totul pe șleau!

Alina Sorescu nu vrea să mai audă de Alexandru Ciucu. Cei doi s-au despărțit de multă vreme, iar motivele separării au stat pe buzele multora. Chiar și așa, pentru că erau în plin proces de divorț, cei doi au fost discreți privind întreaga situație. Iată că divorțul s-a realizat oficial, iar artista nu s-a mai putut abține și a dat totul pe șleau.

Potrivit spuselor ei, Alexandru Ciucu ar fi încercat s-o fenteze privind pensia alimentară a celor două fetițe pe care le au împreună. Concret, designerul și-ar fi declarat venituri de 807 lei, deși el ar fi deținut anumite firme care i-ar fi adus profit mai mare decât cel menționat în instanță.

”În primul rând, acesta nu a fost un proces despre bani. Pensia alimentară trebuie să se stabilească de către instanță pentru copii. Eu nu am cerut vreo sumă impusă, am cerut așa cum se dă pentru doi copii: o treime din venituri. (…) În proces, da, avocata mea a specificat că el deține firme și are și dividende, el a cerut să nu fie luate în calcul și a venit cu această declarație de 807 lei venituri. Instanța a stabilit o pensie fixă, acum la final”, a explicat vedeta, la Xtra Night Show.