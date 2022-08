Alina Sorescu, transformată după despărţirea de Alex Ciucu: „Străluceşti”

Alina Sorescu a trecut prin câteva schimbări de când a anunţat despărţirea de tatăl fetiţelor sale. Fanii artistei au observat aceste transformări, iar cele mai recente fotografii pe care frumoasa blondină le-a publicat în mediul online au atras cu adevărat atenţia internauţilor. Iată ce i-au transmis admiratorii.

Alina Sorescu şi Alexandru Ciucu părau să formeze unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă. Cu toate acestea, mariajul lor a ajuns la final, după 12 ani în care au împărţit şi bune şi rele. Deşi au încercat să fie discreţi în ceea ce priveşte despărţirea, la un moment dat cei doi şi-au aruncat cuvinte dure în spaţiul public și acuzații care i-au uimit pe fani.

Cum s-a transformat Alina Sorescu, după divorțul de Alexandru Ciucu

În prezent, artista pare că se bucură din nou de viață, după perioada grea şi delicată pe care a traversat-o. Vedeta este din ce în ce mai activă pe reţelele de socializare, acolo unde publică fotografii cu ea în diferite ipostaze. Internauţii au putut observa faptul că Alina Sorescu îşi pune trăsăturile în evidenţă, dar şi silueta ca trasă prin inel prin ţinute care o avantajează.

Reacțiile admiratorilor ei au apărut imediat, iar aceștia i-au transmis numai gânduri bune.

„Foarte frumoasă”/ „Arăți ca o prințesă”/ „Strălucești în culoarea asta superbă”/ „Ești superbă, mult succes în continuare în tot ce faci dragă Alina”/ „Ești superbă, mult succes în continuare în tot ce faci dragă Alina”/ „Radiezi , de când nu mai ești cu arogantul ăla….”, sunt doar câteva dintre comentariile primite de artistă pe reţelele de socializare.

Alina Sorescu: „Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam”

Recent, Alina Sorescu a împlinit 36 de ani, prilej cu care fanii săi i-au făcut numeroase urări. Chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă, Artista recunoaște că este mai puternică decât ar fi crezut și încearcă să își crească fetițele frumos.

Alina Sorescu mărturisește faptul că fiecare an este diferit și susține că nu s-au produs schimbări. De ziua sa de naștere, artista s-a gândit la lucruri pozitive.

„Fiecare an e diferit, fiecare an este altfel în felul său. Am simțit solidaritatea oamenilor care mi-au fost alături în toate momentele. Acum, în perioada asta de vară, e mai liniște. Lucrurile merg așa cum au pornit, dar sperăm că într-o manieră firească, așa cum e firesc să fie acum. Nu există vreo schimbare între timp. Am vrut să fiu fericită de ziua mea, să mă gândesc că totul e bine și să iau partea bună a lucrurilor”, a spus artista într-o emisiune TV.