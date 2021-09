Alina Vidican, primele declarații după ce s-a căsătorit cu Claude Senhoreti

După patru ani de relație, Alina Vidican și milionarul Claude Senhoreti au spus cel mai important ”Da!” din viața lor într-un cadru de poveste. Evenimentul a avut loc în clădirea istorică ”The Addison”, în Boca Raton, Statele Unite ale Americii.

Cei doi îndrăgostiți au povestit, într-un interviu recent, cum a decurs mult așteptatul eveniment, dar și cum au ajuns să se cunoască și să se îndrăgostească iremediabil. Frumoasa blondină radiază de fericire acum, căci a avut parte de nunta la care a visat dintotdeauna și de un bărbat care o adoră. Soțul vedetei a povestit că se înțeleg foarte bine și consideră că sunt făcuți unul pentru celălalt.

”Nunta a fost o mare provocare”

Mai mult, Claude a mărturisit că el și partenera sa au chiar și multe pasiuni comune, însă cea pentru cursele de mașini l-a făcut pe bărbat să se gândească că nu poate pierde șansa de a o avea pe Alina alături o viață întreagă.

”Și eu sunt fericit, am fost binecuvântați amândoi, am fost sortiți, ne plac aceleași lucruri, va fi o adevarată plăcere să îmi împart viața cu Alina. Nunta a fost o mare provocare, mulți dintre membrii familiei mele nu au putut veni din cauza covidului. Din cauza aceasta am avut doar jumătate din numărul de invitat dorit. Ca un brazilian bun ce sunt, întotdeauna este bine să sărbătorim, acum am și eu familie în Romania, am cunoscut și prieteni de-ai ei, și cultura românească este asemănătoare cu cea braziliană!”.

După ce și-au jurat credință veșnică și au avut parte de nunta visurilor lor, Alina Vidican și Claude Senhoreti plănuiesc să vină în România. ”Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie . Românii au vorbit frumos de Alina și m-au făcut fericit, vreau să venim probabil luna viitoare, măcar 2-3 săptămâni”, a mai spus Claude. a mai spus Claude. Cei doi sunt împreună de patru ani Perechea a fost fotografiată pentru prima dată sărutându-se cu doi ani în urmă, la un eveniment Ferrari din Miami. Tot în 2019 și tot la un eveniment Ferrari, dar în Canada, Alina și Claude apar într-o fotografie publicată de website-ul Montreal Gazette, în dreptul căreia Alina este prezentată drept iubita lui Claude.

Sursa foto: Instagram Claude Senhoreti