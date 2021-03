Alina Vidican și-a refăcut viața? Blondina a apărut pentru prima dată alături de un bărbat, de la divorțul de Cristi Borcea

În anul 2016, Cristi Borcea a divorțat de Alina Vidican, iar de atunci, blondina nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat. Iată că lucrurile s-au schimbat, iar acum, Alina Vidican s-a afișat pentru prima dată la brațul unui domn. Cine este, oare, misteriosul din viața ei?

După separarea de Cristi Borcea, Alina Vidican a decis să-și dea restart la viață, așa că s-a mutat, pentru o perioadă, în America. Mai mult, pentru ceva timp, nu s-a mai știut nimic de blondină, dar iată că acum lucrurile stau altfel în privința acesteia.

Se pare că Alina Vidican a găsit din nou drumul spre fericire, căci s-a afișat, recent, în social media, cu un bărbat misterios care arată foarte bine și care cu siguranță este admirat de multe femei. Cu toate acestea, blondina nu a făcut nicio declarație în acest sens, așa că nu se știe cine este cel care i-a furat inima.

La începutul acestui an, tatăl Alinei Vidican a încetat din viață, iar blondina a primit cumplita veste în timp ce se afla în America.

Vestea a fost dată chiar de mama Alinei, Mariana, într-un interviu. Cu lacrimi în ochi, femeia a povestit cum s-au petrecut ultimele clipe din viața bărbatului care i-a fost alături atâția ani.

„A murit, s-a stins! A recidivat cancerul după ce, acum 16 ani, a mai luptat o dată cu el și a învins. S-a stins, am aflat că este bolnav mult prea târziu, nu s-a mai putut face nimic. Măcar că nu a suferit, nu a avut dureri”, a spus mama Alinei Vidican, Mariana, fosta soacră a lui Cristi Borcea, pentru a spus mama Alinei Vidican, Mariana, fosta soacră a lui Cristi Borcea, pentru wowbiz.

„Ionel s-a vindecat, acum 16 ani de un cancer la plămâni. Atunci a fost o minune, am crezut că am trecut de probleme. Acum însă, a recidivat cancerul, noi nu am aflat, nu a avut semne și, când am fost la un control, deja a fost prea târziu. S-a stins, fără dureri, dar nu îl mai am lângă mine” a mai completat aceasta.