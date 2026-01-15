Acasă » Știri » Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”

Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”

De: Simona Tudorache 15/01/2026 | 13:01
Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”

Alocația zilnică de hrană se majoreză de la 22 de lei pe zi, cât este la momentul actual, la 32 de lei. Deși această sumă era insuficientă pentru necesarul alimentar minim al celor din centrele sociale, ea a rămas neschimbată în ultimii patru ani. Decizia a fost anunțată de ministrul Muncii, Florin Manole.

El consideră că oamenii vulnerabili au nevoie de mai multe susținere și un prim pas a fost făcut. Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, pentru persoanele cu dizabilități și pentru vârstnici.

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri. De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Guvernul își întoarce capul către copiii și mamele din centre

Pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost, față de nivelurile în vigoare. Beneficiază de această creștere atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele din centrele maternale. Și pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, sumele au fost actualizate, creșterea fiind de aproximativ 39% față de trecut.

Pentru persoanele vârstnice, noile costuri sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt gândite să încurajeze și să dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu și în centrele de zi.

Citește și: Impozitul enorm pe care trebuie să-l plătească Monica Tatoiu. O greșeală a costat-o 3.000 de lei în plus

Citește și: Impozit de 1500% mai mare pentru o categorie de mașini. Suma uriașă pe care trebuie să o achite un bucureștean

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Știri
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”
Știri
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu…
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la...
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Adevarul
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat Costinel Zuleam
Digi24
Al treilea suspect în uciderea lui Kreiner, prins în Indonezia. De cât timp era căutat...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun film
go4it.ro
Studioul faimos de la Hollywood care nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai...
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce Ciprian Ciucu spunea că nu sunt bani „de trecut strada”
Gandul.ro
„Săraca” Primărie a Capitalei anunță zeci de proiecte de investiții pentru 2026, asta după ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Alocație copii 2026. Câți bani pierd, de fapt, copiii
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, ...
Părerea unui turist care a vizitat 100 de orașe despre București: „Are un centru mic și sărăcuț, cu câteva alei pietonale…”
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Ce părere ar avea Mihai Eminescu despre România de astăzi. 176 de ani de la nașterea poetului național
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
Scandal în fotbal! Celebrul jucător, prins în offside cu cea mai bună prietenă a soției sale
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
A fost prins al treilea ucigaș al lui Adrian Kreiner. Unde se ascundea Costinel Zuleam
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Chinul prin care a trecut Teo Trandafir ani la rând: „Am fost făcută în toate chipurile”
Vezi toate știrile
×