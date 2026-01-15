Alocația care care crește cu 60% în România: ”Până acum a fost prea puțin”

Alocația zilnică de hrană se majoreză de la 22 de lei pe zi, cât este la momentul actual, la 32 de lei. Deși această sumă era insuficientă pentru necesarul alimentar minim al celor din centrele sociale, ea a rămas neschimbată în ultimii patru ani. Decizia a fost anunțată de ministrul Muncii, Florin Manole.

El consideră că oamenii vulnerabili au nevoie de mai multe susținere și un prim pas a fost făcut. Măsura vine ca urmare a creșterii costurilor de trai și are ca obiectiv principal asigurarea unor condiții decente de îngrijire pentru copiii aflați în sistemul de protecție, pentru persoanele cu dizabilități și pentru vârstnici.

„Să actualizăm alocația de hrană și standardele de cost pentru serviciile sociale este un gest de responsabilitate față de persoanele vulnerabile care depind zilnic de sprijinul statului. Din 2022, aceste sume au rămas la fel, în timp ce costul vieții a crescut constant. Prea mult timp, 22 de lei pe zi au însemnat prea puțin. O sumă resimțită zi de zi de copii, de persoanele cu dizabilități și de vârstnicii rămași singuri. De aceea, din 2026, alocația zilnică de hrană va fi 32 de lei, o creștere cu peste 60%. Tot de aceea am crescut și finanțarea serviciilor sociale: cu 44% pentru serviciile destinate copiilor și cu 39% pentru persoanele adulte cu dizabilități. Sunt mai mult decât procente sau cifre într-un tabel. Sunt mese mai bune, condiții mai decente, centre care rămân deschise și servicii mai apropiate de standardele de demnitate pe care statul are obligația morală și legală să le asigure”, a declarat Petre-Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Guvernul își întoarce capul către copiii și mamele din centre

Pentru serviciile sociale destinate copiilor, Guvernul a aprobat o creștere medie de 44% a standardului de cost, față de nivelurile în vigoare. Beneficiază de această creștere atât copiii din centrele de zi, rezidențiale sau de tip familial, cât și mamele din centrele maternale. Și pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, sumele au fost actualizate, creșterea fiind de aproximativ 39% față de trecut.

Pentru persoanele vârstnice, noile costuri sunt diferențiate în funcție de gradul de dependență, includ explicit cheltuielile cu asistenții sociali și sunt gândite să încurajeze și să dezvolte serviciile de îngrijire la domiciliu și în centrele de zi.

