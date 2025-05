„Altceva cu Adrian Artene” lansează grupul de WhatsApp al comunității, în semn de mulțumire pentru cei 100.000 de abonați activi

Podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, moderat de jurnalistul Adrian Artene, a depășit pragul de 100.000 de urmăritori pe canalul său oficial de YouTube. Această realizare nu este doar o simplă cifră, ci o recunoaștere a dedicării și pasiunii care se află în spatele fiecărui episod difuzat. În semn de mulțumire pentru cei care urmăresc fiecare episod Altceva, Adrian Artene lansează astăzi grupul de WhatsApp al comunității, locul în care se află cele mai noi informații „Altceva”.

„Altceva” s-a impus ca o platformă media ce generează conținut de calitate, util și inspirațional pentru publicul din România, a cărui sete de cunoaștere și autenticitate nu cunoaște limite.

Conținutul „Altceva cu Adrian Artene” se diferențiază prin cuvintele pătrunzătoare și profund gândite care străbat fiecare episod. Invitații săi, persoane deosebite și luminoase, devin faruri care străpung întunericul, oferind perspective valoroase și povești care ating sufletele ascultătorilor. „Altceva” nu este doar un podcast, ci un refugiu pentru cei care doresc să-și antreneze mintea și să-și hrănească sufletul.

„Atingerea acestei cifre de 100.000 de urmăritori este o dovadă că mesajul nostru rezonează și că am reușit să construim o comunitate a oamenilor normali, care nu au abandonat lecturile și care apreciem adevărata muzică. Este o comunitate formată din cei care extrag răspunsuri din tăcere, care se bucură de o piesă de teatru ca de o zi de duminică și care cred că Dumnezeu ne-a creat pentru a arăta celorlalți bunătate. În semn de recunoștință, astăzi am decis să îi aduc mai aproape de comunitate și am lansat canalul de WhatsApp, pe care îl poate accesa oricine dând click pe link-ul de mai jos”, declară Adrian Artene.

ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE – canalul de WhatsApp

Podcastul este difuzat săptămânal, în fiecare sâmbătă, de la ora 19:00, și a devenit un ritual pentru mulți ascultători, care așteaptă cu nerăbdare fiecare nou episod. Comunitatea „Altceva” s-a format în jurul valorilor de respect, deschidere și dorința de a descoperi lumina în fiecare colțișor al existenței.

Acest succes este doar începutul unei călătorii și mai frumoase, iar Adrian Artene promite noi surprize și invitați speciali care vor continua să inspire și să aducă valoare în viețile celor care aleg să asculte „Altceva”. Cu fiecare episod, se reafirmă angajamentul de a oferi un conținut care să răsune cu putere în inimile ascultătorilor, având ca scop principal cultivarea bunătății și iluminarea celor din jur.