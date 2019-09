CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, informații uluitoare despre cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc, What’s Up și Alice Badea. După ce a pus capăt relației de nouă ani pe care a avut-o cu Simina, lucrurile s-au ”legat” incredibil. Artistul a combinat-o pe actuala iubită la un eveniment unde a mers cu fosta soție. (CITEȘTE ȘI: FABULOASA POVESTE A CELUI MAI BOGAT ROMÂN. A ”BIFAT” 3 DIVORȚURI ÎN ULTIMII 6 ANI!)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații savuroase despre modul în care What’s Up a cunoscut-o pe actuala iubită, Alice Badea. (VEZI AICI: ”REGINA LUXULUI” A LUAT PRÂNZUL CU EX-UL MULTIMILIONAR AL ANNEI LESKO)

Potrivit unei persoane din anturajul artistului, What’s Up a întâlnit-o pe sexoasa blondină în urmă cu aproximativ două luni, la un eveniment organizat de S.T.B. în unul dintre parcurile din București, acolo unde cântărețul a susținut un show. De-a dreptul incredibil este faptul că, în momentul în care What’s Up a remarcat-o pe Alice, fosta soție a acestuia era de față. Și asta pentru că Simina se ocupa de partea de management a artistului chiar dacă lucrurile în cuplu nu mai erau pe un făgaș normal.

”What’s Up s-a îndrăgostit de Alice la un concert în Capitală. Chiar dacă de față se afla și Simina, care încă făcea parte din staff-ul lui, What’s Up nu a mai ținut cont de nimic. Cred că și cearta care a existat între el și Simina l-a determinat să facă acest pas”, a declarat sursa citată, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Momente tensionate după concert!

Potrivit surselor noastre, Simina și What’s Up s-ar fi certat, în culise, după ce artistul a declarat unor reporteri anumite lucruri care se pare că nu au fost pe placul acesteia. (NU RATA: ”BOMBARDIERA” LUI SLAV S-A ANTURAT CU FOSTUL LOGODNIC AL ”PAMELEI DE ROMÂNIA”!)

“Au avut un schimb de replici acide în backstage-ul de la evenimentul organizat de S.T.B. Simina a țipat la Marius și s-a exteriorizat în momentul în care a aflat despre o declarație pe care acesta a oferit-o unor reprezentanți ai presei. Simina a tunat și a fulgerat”, a spus un martor al scenelor uluitoare, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

Cu ce se ocupă Alice Badea, noua iubită a lui What’s Up

Alice Badea și What’s Up trăiesc o frumoasă poveste de iubire care a început în urmă cu o lună, potrivit mărturisirilor făcute de artist. În vârstă de 33 de ani, blondina este profesoară de muzică şi co-fondator a două şcoli private de muzică din Bucureşti. Noua iubită a cântărețului are un corp de zeiță și este îndrăgostită de vioară. Mai mult, ea s-a cunoscut cu What’s Up datorită Siminei Costea, care a adus-o în echipă. (VEZI ȘI: ANDREEA ANTONESCU, DECLARAȚII TRANȘANTE DESPRE DIVORȚ)

“Alice este violonistă şi a venit în echipă în locul unui alt instrumentist. Practic, Simina şi-a adus duşmanul în viaţă, fără să ştie ce va urma. Acum, cei doi merg împreună în concerte, cu aceleaşi maşini, sunt împreună peste tot. Încă n-au început să se afişeze pe la petreceri, dar este posibil să se întâmple şi asta, în curând”, au declarat apropiați ai artistului, potrivit sursei citate.

Alice Badea a colaborat cu cei mai mari artişti din România, printre ei numărându-se Antonia, Alina Eremia, Smiley, Paula Seling, Skizzo Skills, Deepside Deejays şi JO. Dar ea s-a intersectat, pe plan muzical, şi cu What’s Up . (NU RATA: ROMÂNUL ASASINAT ÎN COSTA RICA ÎȘI ASCUNDEA ADEVĂRATA IDENTITATE! INFORMAȚII DE ULTIMĂ ORĂ ARATĂ CĂ…)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)