Am găsit-o pe blonda lui Pescobar din Viena. Cu ea a tradus-o pe iubi

De: Delina Filip 03/12/2025 | 15:32
Complicată este viața lui Pescobar, dar și mai complicate sunt femeile din jurul lui! Așa cum știm, în urmă cu câteva săptămâni, Lavinia Stoica, managerul de la Taverna Racilor a anunțat că a încheiat colaborarea cu Pescobar. Vestea a fost surprinzătoare, căci tânăra lucra la Taverna Racilor de multă vreme și era văzută ca mâna dreaptă a lui Paul Nicolau. Afaceristul nu a lăsat însă urmăritorii în suspans și a lămurit situația. A spus că șatena a fost dată afară din cauza unor bani falși, iar contul firmei lor a fost blocat. Dar Pescobar nu s-a separat doar profesional de o Lavinia, ci și sentimental, căci nu mai este nici cu iubi Lavinia. Știm, prea multe Lavinii, dar se pare că afaceristul are o slăbiciune. Pescobar nu a stat însă să sufere după despărțire și s-a întreținut cu o blondină într-o cameră de hotel din Viena. CANCAN.RO a aflat cine este tânăra misterioasă alături de care Paul Nicolau s-a distrat în vacanță. 

Într-un live făcut pe TikTok, Pescobar a apărut într-o cameră de hotel din Viena, iar în reflexia geamului se putea observa o domnișoară, dar nu Lavinia. Mai apoi, tânăra decide să rupă misterul și apare în prim-plan în timp ce îl sărută pe obraz pe patronul Tavernei Racilor. Cine este tânăra misterioasă?! Degeaba încearcă Pescobar să o țină ascunsă, căci știți că de ochii noștri vigilenți nu scapă nimeni și nimic. Iată ce am aflat despre ea.

Cine e tânăra misterioasă care s-a întreținut cu Pescobar în Viena?!

Ai ieșit cu Pescobar, ai apărut imediat în ziar! Asta pare să fie și deviza tinerelor care se perindă pe la brațul patronului Tavernei Racilor! New entry: Anamaria, domnișoara voluptoasă care a petrecut câteva zile de vis în Viena alături de Paul Nicolau. Și în cazul în care sunteți curioși ce e cu ea, de unde a apărut și cu ce se ocupă, fiți fără grijă, căci de asta suntem noi aici!

Anamaria are 30 de ani și se ocupă cu Only Fans. Practic amețește bărbații care îi aruncă câțiva euro în cont pentru a o vedea așa cum a lăsat-o Mama Natură. Nici ea nu e din București, ci a venit în Capitală în urmă cu mulți ani ca să-și arate talentele și să-și încerce norocul. Și iată că norocul a întâlnit-o pe ea până la urmă, căci știm cu toții că Pescobar este genul de bărbat cu care multe și-ar dori să fie.

Blondina nu merge pe câmp, ci are alt „teren de lucru”

Nu știm dacă între ei este o relație sau ceva trecător, dar cert este că în Viena s-au simțit bine. Asta o putem vedea și în fotografiile ei, unde apare relaxată și zâmbitoare surprinzând cadre din aceleași locuri în care apare și patronul Tavernei Racilor.

De Pescobar ce să mai spunem! Dacă e să ne uităm tranziția lui e cel puțin interesantă. A concediat-o pe mâna lui dreaptă Lavinia, genul de fată zdravănă, cu vibe de „nu mă sperie nici munca de pe câmp, nici tractorul, că mă descurc în orice situație”, cu iubi Lavinia nu s-a mai afișat demult, iar acum a făcut un salt direct în zona Anamariei, care are propriul ei „teren de lucru”, doar că în online. Practic, Pescobar a trecut de la agricultură la digitalizare! Pentru cât timp însă, știe doar el!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

