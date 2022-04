Andreea Marin își spune povestea în podcastul lui Adrian Artene, sâmbătă, 16 aprilie 2022, începând cu ora 19:00! În dialogul de peste o oră purtat cu directorul editorial al trustului “Gândul Media Network”, îndrăgita prezentatoare TV și-a deschis sufletul și a vorbit despre întreaga sa viață. Momentele mai puțin plăcute, care au determinat-o să caute mereu perfecțiunea, dar și cele frumoase, care i-au răsplătit eforturile, sunt doar câteva dintre subiectele atinse.

Noul format de podcast, săptămânal, pe care-l propune Adrian Artene, directorul editorial al trustului de presă “Gândul Media Network”, este un proiect care, cu siguranță, va intra în sufletul “consumatorilor” de conținut online. Sâmbătă, de la aceeași oră, 19:00, este rândul Andreei Marin să intre în ”rol”!

Andreea Marin: „Le-am simțit vibrația foarte puternic și durerea profundă”

Îndrăgita prezentatoare TV este cunoscută pentru faptul că nu poate rămâne indiferentă la suferința semenilor, motiv pentru care se implică în diverse acțiuni umanitare. La fel cum a fost și cazul poporului ucrainean, greu încercat în ultima perioadă de bombardamentele și atacurile forțelor ruse, care au loc pe teritoriul vecin.

Căutând o modalitate prin care să-i ajute pe refugiați, Andreea Marin a mers la granița cu Ucraina pentru a le oferi cele necesare copiilor, moment în care a fost impresionată până la lacrimi de suferința acestora.

„De curând am plâns legat de situația aceasta. Eu mă gândeam la o problemă personală, dar am plâns, de curând, în legătură cu situația oamenilor din Ucraina.

Atunci când am fost la graniță și i-am intervievat și am stat față în față cu maturi și copii, cu mame care s-au prăbușit plângând, în brațele mele, era imposibil să nu (…) Am stat cu ei, așa cum stau cu tine, i-am ținut în brațele mele și le-am simțit vibrația foarte puternic și durerea profundă ”, a spus Andreea Marin.

