Amendă nouă de 15.000 lei, în 2026, pentru românii care locuiesc la casă și își deranjează olfactiv vecinii

De: Irina Vlad 22/03/2026 | 11:01
Amendă nouă de 15.000 lei, în 2026, pentru românii care locuiesc la casă și își deranjează olfactiv vecinii
Amendă nouă de 15.000 lei, în 2026, pentru românii care locuiesc la casă și își deranjează olfactiv vecinii

Anunț important pentru românii care locuiesc la case. Este una dintre cele mai dure reglementări, mai ales în contextul în care mulți oameni s-au mutat deja în zone rurale. În 2026, normele de aplicare au devenit extrem de stricte pentru cei care își deranjează olfactiv vecinii. Amenzile aplicate sunt cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei. 

Prin „deranjat olfactiv” nu se face referire la mirosuri ocazionale, precum gătitul, sau fumul de la jarul de pe grătarul din propria curte, ci la situații mai complexe. Legea definește disconfortul olfactiv ca fiind „efectul generat de activități care eliberează mirosuri ce pot afecta sănătatea populației sau mediului înconjurător”. Cu alte cuvinte, mirosuri puternice sau fum de la arderea gunoaielor, dejecții, activități poluante, mirosuri persistente, gunoi depozitat necorespunzător sau activități gospodărești care produc miros persistent.

Amendă nouă de 15.000 lei, în 2026, pentru românii care locuiesc la casă și își deranjează olfactiv vecinii

Amenzi de la 7.500 – 15.000 de lei

Prin urmare, pentru proprietarii de case (persoane fizice) amenda se aplică în următoarele cazuri:

  • Creșterea animalelor în condiții improprii: dacă ai porci, păsări sau alte animale și nu cureți dejecțiile, iar mirosul devine insuportabil pentru vecini.
  • Depozitarea gunoiului menajer sau de grajd: dacă păstrezi resturi care emană mirosuri puternice în curte, în loc să le predai firmelor de salubritate sau să ai un bazin vidanjabil etanș.
  • Gropile de compost neconforme: dacă resturile vegetale sunt lăsate să putrezească fără a respecta regulile de compostare, generând miros de amoniac sau hidrogen sulfurat.
  • Fosele septice improvizate: dacă fosa nu este vidanjată la timp sau dacă deversezi ape uzate în șanțul din fața casei.

Conform legii în vigoare, în 2026, vecinii deranjați de mirosurile grele pot face reclamație la Garda de Mediu sau la Direcția de Sănătate Publică (DSP). Inspectorii vin în control și pot stabili disconfortul olfactiv pe baza unui plan de gestionare a mirosurilor care ar fi trebuit să existe. Dacă se constată că limitele de miros sunt depășite sau că nu ai luat măsuri de igienizare, amenda începe de la 7.500 de lei și poate ajunge până la 15.000 de lei.

