Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali! Ce ilegalitate a comis la Techirghiol

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) Constanța și Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Constanța au emis informări oficiale referitoare la investiția controversată de la Techirghiol. Situația a fost adusă în atenție de Societatea Ornitologică Română încă din vară, când au fost semnalate lucrări de construcție neautorizate în situl protejat Lacul Techirghiol.

Societatea Ornitologică Română a semnalat publicului și autorităților defășurarea unor lucrări de construcție fără autorizație în situl protejat Lacul Techirghiol, o zonă extrem de importantă pentru conservarea biodiversității din România. Gigi Becali a inițiat construcția unei biserici dedicate bunicii sale, Sfânta Sofia.

Amendă și dosar penal pentru Gigi Becali

Lacul Techirghiol are statut de sit Natura 2000 (ROSPA 0061) și este recunoscut ca zonă umedă de importanță internațională (sit Ramsar), protejând peste 2.888 de specii de păsări. Conform Planului de Management aprobat prin Ordinul nr. 851/2025, este total interzisă ridicarea de clădiri în această zonă, iar orice intervenție fără avize legale reprezintă o încălcare a legislației de mediu.

Pe data de 19 iunie 2025, echipa SOR a identificat pe teren o fundație de beton de aproximativ 50mp, decopertarea pajiștii și noi drumuri de acces create pe malul sudic al lacului. Pe 20 iunie, au fost sesizate oficial autoritățile de mediu, Primăria Tuzla și IPJ Constanța.

În urma controalelor, Consiliul Județean Constanța a constatat neregulile și a aplicat, prin procesul-verbal nr. 3/28.08.2025, o amenda de 11.000 de lei și oprirea lucrărilor până la obținerea autorizației, având termen limită 20 mai 2026. CJC va urmări respectarea măsurilor impuse.

După ce controalele au fost efectuate împreună cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Primăria Tuzla, Garda Națională de Mediu-Comisariatul Județean Constanța a confirmat oficial ca aspectele sesizate de angajații Societății Ornitologice Române s-au adeverit. Inspectorii de mediu au constat defrișări, lucrări de nivelare a terenului și construcții în interorul ariei naturale, iar toate acestea încalcă prevederile Ordonanței nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate și Legea nr 292/2018 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Garda de Mediu a trimis o sesizare penală către Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia și a aplicat sancțiuni contravenționale pentru încălcarea legislației de mediu. Societatea Ornitologică Română a salutat reacția imediată a autorităților și a reiterat necesitatea restabilirii habitatelor afectate, solicitând aplicarea măsurilor până la reducerea terenului la starea inițială.

