Amenzi de 20.000 lei pentru românii care interacționează cu bugetarii. Proiect nou al Guvernului

Un proiect de lege prevede amenzi de până la 20.000 pentru comportamente de „lipsă de respect” față de funcționarii publici. Toate persoanele care solicită informații publice au obligația de a respecta programul stabilit din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

O inițiativă legislativă a unor parlamentari de la UDMR și grupul minorităților prevede sancțiuni cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 de lei pentru o atitudine neadecvată în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora. Un comportament „lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant”, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului din aceste instituții va fi sancționată cu o amendă usturătoare.

Amendă pentru cei care nu respectă funcționarii publici

Propunerea legislativă a fost iniţiată de 36 parlamentari ai UDMR şi minorităţi, completează în acest sens Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

„Manifestarea, în relaţiile cu instituţiile publice şi angajaţii acestora, a unui comportament lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicaţiile personalului din instituțiile publice, contrar obligaţiei cetăţenilor de a adopta o conduită civilizată şi respectuoasă, în scopul menţinerii unui climat de ordine şi linişte publică”.

Proiectul mai prevede introducerea în Legea nr. 544/2001 de noi texte.

„Persoanele care solicită verbal informaţii publice au obligaţia de a respecta programul stabilit (…) şi să înfăţişeze un comportament care să nu afecteze activitatea personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, personalul de pază şi ordine sau organul de poliţie, după caz, va proceda la evacuarea persoanei care nu respectă aceste prevederi (…) din incinta autorităţii sau instituţiei publice”, se menţionează în actul normativ.

Ce amendă iei dacă agresezi un polițist

Agresiunea fizică sau verbală la adresa unui polițist care își îndeplinește sarcinile de serviciu este infracțiune și se sancționeaza conform legii penale cu amenzi de până la 3.600 de lei. Împiedicarea organelor de ordine publică în exercitarea atribuțiilor se pedepsește conform legii. Trebuie reținut că agresiunea la adresa unui polițist este o infracțiune penală, nu o contravenție.

Măsura este prevăzută într-un proiect al actualei puteri, analizat de Profit.ro, iar inițiatorii au susținut că astfel de manifestări s-au înmulțit în ultimii ani.

”În ultimii ani, s-a constatat o creștere îngrijorătoare a comportamentelor inadecvate manifestate de cetățeni în relația cu personalul din cadrul autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea profesională a acestora, respectiv subminează autoritatea instituților statului și încrederea cetățenilor în acestea”, se arată în proiect.

CITEȘTE ȘI: Amenzi de 100.000 de lei pentru românii de la curte care decid, de bună voie, să încalce această lege

CITEȘTE ȘI: Amendă de 500 de lei pentru toți românii care sunt prinși că fumează în locuri publice, în acest oraș

