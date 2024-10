Ana Maria a murit la o lună după ce a născut o fetiță, dar nu s-a găsit niciun vinovat după 5 ani de la tragedie. De pe patul de spital, proaspăta mămică a implorat să fie ajutată «Tata, salvează-mă!»

Viața Anei Maria Păduraru, o tânără de 19 ani, din Brăila, a fost curmată brusc la doar o lună după ce a adus pe lume o fetiță. La necropsie, legiștii au găsit placentă pe care medicii care au asistat-o la naștere au uitat să o scoată. Bucata de placentă a declanșat o infecție masivă în organism. La 5 ani de la decesul tinerei, nu s-a găsit niciun vinovat pentru tragedia petrecută în 2019. În acest timp, tatăl tinerei își strigă durerea. Leontin Păduraru va trăi toată viața cu ultimele vorbe ale fiicei sale întipărite în minte. Ana Maria îl implora să o salveze. CANCAN.RO are detalii despre ce s-a întâmplat cu fetița Anei Maria, care a rămas orfană de mamă.

Ziua în care a adus-o pe lume pe micuța Madania Crina a fost cea mai frumoasă din viața Anei Maria Păduraru. Avea doar 19 ani și visa la un trai liniștit alături de micuța ei familie. Nu știa atunci că destinul nemilos o va separa pentru totdeauna de fetița ei, la doar o lună după ce a adus-o pe lume. Calvarul a început la trei săptămâni după naștere. Ana Maria acuza dureri abdominale puternice, iar medicii care au consultat-o i-au pus două diagnostice diferite.

La Spitalul nr. 3 din Brăila, medicul i-a prescris un tratament antiinflamator, în urma diagnosticului de discopatie lombară. Tânăra a fost trimisă acasă, dar a doua zi starea ei s-a agravat. Pacienta a ajuns, tot cu ambulanța, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Brăila, unde a fost consultată și internată. De data aceasta, diagnosticul a fost acela de meningită.

După numai câteva ore, Ana Maria s-a stins din viață. Familia tinerei consideră că medicii au tratat cu superficialitate cazul, iar Ana Maria ar fi putut fi salvată. Oamenii își caută dreptatea, dar ancheta bate pasul pe loc.

Tatăl fetei, Leontin Păduraru, își amintește cu durere ultimele cuvinte pe care i le-a spus fiica lui. Vor rămâne întipărite în memoria sa toată viața. Ana Maria se afla la camera de gardă când și-a implorat tatăl să o salveze.

CITEȘTE ȘI: Terifiantul caz al bărbatului care a rămas fără un plămân, din greșeală, la Institutul Marius Nasta din București: „Dumneata ești terminat, mori!”

După moartea fiicei lor, părinții Anei Maria au luat-o în grijă pe nepoțica rămasă orfană de mamă la doar o lună după ce a fost adusă pe lume. Fetița este prea mică pentru a putea înțelege de ce nu o are lângă ea pe mămica ei. Cu toate acestea, Leontin Păduraru spune că, încă de când avea 2 ani, Madania a recunoscut-o instinctiv în imagini pe cea care i-a dat viață.

Copila merge deseori cu bunicii ei la cimitir pentru a duce flori la mormântul mamei sale. Așa s-a întâmplat și marți, când Ana Maria ar fi împlinit 24 de ani. Altădată, ziua de 8 octombrie era una de dublă sărbătoare în familie. Leontin Păduraru și fiica sa erau născuți în aceeași zi.

”De când s-a întâmplat tragedia, nu-mi mai sărbătoresc ziua de naștere. Am și un băiat de 17 ani și nici el nu-și mai face ziua. Când Madania aude că mă duc la Ana, ne spune «Hai la mama Ana!». Soției mele îi spune mamă, iar mie tataie. Am dus-o la cimitir de când era bebe, dar nu intram cu ea. O duceam până la poartă, că fata mea este îngropată chiar la intrare, lângă gard. De la 2 ani, am mers cu ea și la mormânt și am observat că vorbește cu maică-sa. I se arată, nu știu. Într-o zi, când era mai mică, l-a luat pe taică-su și l-a dus la patul unde dormea Ana. Noi am făcut acasă un mic altar pentru Ana. Madania ne-a cerut tabloul ei. A început să danseze cu tabloul și a zis «Mami, te pun aici, ca să îți arăt cum dansez». Când mergem în parc, noi trecem pe lângă cimitir și îi zice «Mami, eu te aștept în parc»”, a mai povestit Leontin Păduraru.