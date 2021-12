Ana Pîrvulescu și Elena Gheorghe, doliu în pragul sărbătorilor „Singura cale sa te reîntâlnesc e sa ma fac un om mai bun și credincios!”

Cele două surori, Elena Gheorghe și Ana Pîrvulescu sunt în doliu, după ce bunica lor din partea mamei s-a stins din viață astăzi. Ana era extrem de apropiată de bătrână, mergea des în vizită la ea și posta deseori filmulețe cu ea pe contul de Instagram.

Soția fotbalistului Paul Pîrvulescu a mărturisit că este o perioadă foarte grea pentru ea și că de 10 zile se ruga ca Dumnezeu să facă o minune și să o mai țină în viață pe cea care i-a fost ca a doua mamă și i-a purtat de grijă în copilărie.

„Aici, pe Instagram mi-am împărtășit de-a lungul timpului toate bucuriile, tot ce am mai drag și mai iubit, câteodată și nemulțumirile, parte din viața mea. Azi sunt mai tristă ca oricând… am rămas cu amintirile șu puloverul ei preferat.

Pentru că bunica mea, mămica mea și sufletul meu blajin și curat a plecat…a plecat… și nu se mai întoarce niciodată, indifferent cât o mai aștept în camera ei, pe patul în care am povestit și am râs alături de ea. În ultimele 10 zile am rugat cerul să facă minuni… și minunea a fost ca Dumnezeu să o ia lânngă el… să o așeze în împărăția lui, ca ea să fie îngerul meu păzitor de acum încolo!

Bunico, mai știi când m-am ars la picior în oala cu cartofi și ca să-mi ameliorezi durerea m-ai gâdilat nopți la rând cu o pană? Da, bunico, lângă tine nu am simțit niciodată suferința, frica, supărare…

Pentru că alături de tine am avut cea mai frumoasă copilărie! Buni, îți mulțumesc pentru toată dragostea ta! A fost atât de mare încât i-ai dăruit-o și Aniei… Sărut mâna, maica mea! Atâta te-am iubit de mult pe pământ, că acum o să inund cerul de lacrimi și dragoste! Adio, buna mea Ana! A ta, Ana!”, a scris Ana Pîrvulescu pe Instagram.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ana Pirvulescu (Gheorghe) (@pirvulescuana)

Și Elena Gheorghe a transmis un mesaj pe Instagram pentru bunica ei: „Drum lin spre cer, bunica mea draga!

Ai fost si vei ramane pentru mine un exemplu de bunatate si blandete!

Dumnezeu sa-ti odihneasca sufletul in pace!🙏🏻”.