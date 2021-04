Eliminarea “Faimoasei” a stârnit revolta fanilor. “Era cea mai bună”

Ana Porgras a părăsit competiția Survivor România. Deși nu se aștepta, „Faimoasa” a fost eliminată, primind cele mai puține voturi din partea publicului. Ana Porgras a plecat din cadrul show-ului cu ochii în lacrimi și a mărturisit că își dorea ca drumul ei să nu se sfârșească aici.

În cadrul Consiliului, Ana Porgras a fost propusă spre eliminare de către Jador și Sebastian Chitoșcă. Se pare că voturile celor doi au fost fatale și au adus eliminarea fostei gimnaste. (CITEȘTE ȘI: CE IUBIT A AVUT ANA PORGRAS ÎNAINTE DE ZANNI. CONCURENTA DE LA SURVIVOR ROMÂNIA NU S-A GRĂBIT ÎN DRAGOSTE)

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită, pe de o parte, că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a declarat Ana Porgras.

Cum au reacționat fanii după eliminarea Anei Porgras

Eliminarea Faimoasei a stârnit numeroase reacții pe rețelele de socializare. Jador a fost aspru criticat pentru că a nominalizat-o, iar producătorii emisiunii au fost acuzați de măsluirea voturilor.

Jador și-a atras antipatia telespectatorilor după ce a propus-o spre eliminare pe fosta gimnastă. Aceștia i-au reproșat că a eliminat una dintre cele mai bune concurente și că Faimoasa nu merita să plece acasă

„Ai zis de Sorin că-i votează pe cei mai buni din echipă, dar tu fix același lucru ai făcut. Ești un mare ipocrit. Din cauza ta a plecat cea mai bună fată din competiție”, „Oricine era votat de Jador era dat afară…asta trebuie înțeles…nu e prima oară când moderatorii falsifică voturile publicului…așa a fost și cu Majda”, „Nu-i corect acest joc să-l lăsați pe mâna publicului, păcat de Ana că era cea mai bună din acest concurs”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

Ana Porgras, mesaj de susținere pentru Zanni

De-a lungul competiției au existat numeroase zvonuri legate de o presupusă relație dintre Ana și Zanni. Cei doi au negat acest lucru și au spus că este vorba despre o prietenie strânsă și nimic mai mult. (VEZI ȘI: ZANNI, MĂRTURISIRI NEAȘTEPTATE DESPRE ANA PORGRAS: ”PE LÂNGĂ SUFLETUL MEU, E ÎN MINTEA MEA”)

După ce a fost eliminată, Ana Porgras nu a uitat de cel ce i-a fost cel mai apropiat și a transmis un mesaj de susținere pentru acesta. A postat mai multe fotografii cu el și l-a declarat câștigătorul competiție.

„Fii puternic, băiatul meu! Tu ești campionul! Întotdeauna în sufletul meu! Vreau să îl văd pe Zannidache învingătorul, cel pe care nu îl dărâmă nimic!”, a scris Ana Porgras.

