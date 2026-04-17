ANAF a anunțat noi controale pentru acești români: „Toți sunt supărați că i-am prins acum”

De: Denisa Crăciun 17/04/2026 | 20:05
ANAF, noi verificări pentru o categorie de români

Noi controale făcute de ANAF! Președintele a început deja demersurile pentru a verifica datele platformelor online de cazare de tip Airbnb și Booking. Acesta are noi vești pentru cei care au obținut venituri nedeclarate din locuințele închiriate.

Adrian Nica, președintele ANAF, a făcut un nou anunț important. El îi avertizează pe cei care au locuințe puse pe diverse platforme online cu scopul de a le închiria pe timp scurt că are acces la toate datele. Verificările îi vizează pe oamenii care au venituri nedeclarate din această activitate. Șeful ANAF a explicat că, într-un singur județ, a identificat în jur de 60.000 de persoane fizice care au venituri nedeclarate din Airbnb.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a făcut un nou anunț pentru românii care dețin cazări de tip Airbnb și Booking. El a explicat că sunt foarte mulți oameni care pun la dispoziție astfel de închirieri, iar veniturile obținute nu sunt declarate. Bărbatul a mărturisit că are la dispoziție toate datele de acces ale acestor platforme și că deja a început verificările.

În plus, a identificat într-un singur județ din țară aproximativ 60.000 de persoane fizice care nu și-au raportat veniturile. Adrian Nica a precizat că va demara o campanie în acest sens.

„În ultima perioadă, avem acces la tot ceea ce înseamnă Airbnb, Booking. Toți sunt supărați de ce i-am prins acum. Nimeni nu neagă că a închiriat la negru până acum și de ce i-am prins acum, după 5 ani. O să avem o campanie în sensul ăsta”, a spus Nica la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Un alt lucru important menționat de șeful ANAF este că, în acest moment, se fac verificări privind persoanele fizice ale căror venituri nu pot fi justificate. Ba mai mult, îi încurajează pe cei care știu că nu și-au declarat venitul să apeleze la specialiștii în domeniul fiscal pentru a-și raporta în mod corect finanțele.

Nu doar despre asta s-a discutat la Seminarul de Fiscalitate organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF). Adrian Nica a specificat că are o listă de obiective pe care dorește să le implementeze. Printre acestea se numără digitalizarea interacțiunii cu contribuabilii, introducerea unor sancțiuni pentru contabilii implicați în fraude, utilizarea inteligenței artificiale pentru monitorizarea activității inspectorilor și restructurarea direcției Antifraudă.

