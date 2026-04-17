Judecătorii au decis: Ce se întâmplă cu fata de 14 din Berceni care și-a pus iubitul să îi omoare mama

Noi informații ies la iveală după tragicul incident din pădurea Cernica. O fată din Berceni și-a pus iubitul să o ucidă pe mama sa adoptivă și apoi au îngropat-o în pădure. Judecătorii au luat o decizie importantă în cazul celor doi.

O tragedie a șocat întreaga țară anul trecut, în luna septembrie. O fată de doar 14 ani a pus la cale, împreună cu iubitul ei, un plan terifiant de a-și ucide mama adoptivă. Femeia a fost dată dispărută, iar ulterior trupul său neînsuflețit a fost găsit de polițiști. Principalii suspecți sunt fata adoptivă și băiatul cu care se afla într-o relație. Acum, la câteva luni distanță, judecătorii au luat o decizie crucială.

Fata din Berceni care și-a ucis mama va fi judecată

Ies la suprafață noi detalii despre cazul care a uluit întreaga țară. Fata de 14 ani și iubitul ei au pus la cale uciderea mamei adoptive a adolescentei. Au recurs la acest gest pentru că femeia nu ar fi fost de acord cu relația dintre cei doi.

„Din probele cauzei a rezultat că inculpații aveau o relație cu care victima nu era de acord, astfel că inculpata minoră l-a determinat pe partenerul ei să îi ucidă mama”, spun procurorii.

În luna septembrie a anului trecut, cei doi au fost arestați preventiv, iar acum au fost trimiși în judecată, să răspundă pentru faptele lor. În plus, în dosar apare și o a treia persoană, în vârstă de 22 de ani. Potrivit anchetatorilor, el este cercetat pentru complicitate la omor calificat, iar ceilalți doi suspecți principali pentru omor calificat și minora pentru instigare la omor calificat

Polițiștii au aflat de tragedie după ce femeia a fost dată dispărută. Ulterior, s-au făcut mai multe cercetări, iar trupul său a fost găsit în pădurea Cernica. Procurorii au efectuat mai multe verificări și s-a constatat că fata, care a orchestrat tot planul, a avut discernământ la momentul respectiv.

„Totodată, a fost efectuată, potrivit legii, expertiza medico-legală psihiatrică faţă de inculpata minoră, stabilindu-se că aceasta a acţionat cu discernământ”, au transmis procurorii.

Rechizitoriul a fost trimis la Tribunalul București, cu propunerea de menținere a măsurii arestului preventiv dispusă față de cei trei inculpați.

