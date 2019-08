Anamaria Ferentz s-a despărțit de iubit! Primele declarații ale vedetei. “A fost o poveste frumoasă, dar…”

Anamaria Ferentz s-a despărțit de iubitul ei, Christopher Flores. Bărbatul era mai tânăr cu câțiva ani față de vedetă. Din primele informații, distanța i-a determinat să rupă legătura amoroasă.

Bărbatul este român, dar locuiește în SUA, unde lucrează pentru US Army Medical Service Corps. Anamaria Ferentz a dezvăluit care sunt motivele pentru care ea și Christopher Flores au decis să se despartă.

„Despre relaţia cu Christopher pot spune doar că a fost una dintre cele mai frumoase relaţii ale mele. Din păcate însă, din cauza meseriei pe care o are, el trebuie să fie ba 3 ani într-o ţară, ba 3 luni într-un oraş, 4 în alt oraş, 5 în altă ţară şi tot aşa – ceea ce nu se coordonează cu viaţa pe care mi-o doresc eu. Am fost prieteni mulţi ani înainte să fim împreună şi am rămas foarte buni prieteni, la fel cum am fost. A fost o poveste foarte frumoasă între noi şi am trăit momente fericite împreună”, a spus Anamaria Ferentz, potrivit OK!.