Anamaria Prodan, goală în pat! Fanii au intrat în delir când au văzut ce ascunde

Anamaria Prodan este tot mai mândră de corpul ei, iar asta se vede și din instaneele pe care le publică pe conturile de socilizare, spre deliciul fanilor, Ultima poză, urcată pe Instagram, o arată goală în pat!

Anamaria Prodan a slăbit spectaculos în ultimul an, și nu s-a oprit aici. Și-a tonifiat atât de bine corpul, încât nu a avut nicio reținere în a poza chiar și în lenjerie intimă. Care a fost secretul acestei diete?

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos.

Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune de televiziune.

Acum a venit vremea să ”culeagă recoltele”. Iar pozele cu ea dezbrăcată generează numai complimente. Recent le-a arătat fanilor de pe Instagram cât de îndrăzneață este, fără sutien, acoperită doar de mâna stângă peste bustul generos.