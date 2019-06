Anamaria Prodan i-a dăruit fiicei sale un bolid de peste 100.000 €. Primele imagini cu extravagantul cadou de absolvire

Sarah Dumitrescu, fata cea mică a Anamariei Prodan, este în culmea fericirii, după ce a primit în dar un bolid de lux, care costă peste 100.000 de euro. Celebra impresară a împărtășit cu fanii momentul emoționant, la scurt timp după ce i-a oferit extravagantul cadou de absolvire fiicei sale.

Anamaria Prodan i-a dăruit fiicei sale, Sarah, un bolid de peste 100.000 €

Citește și: S-a stins flacăra iubirii între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf!? “Distanța își spune cuvântul și…”

Aflată în Summerlin South, statul american Nevada, Anamaria Prodan i-a dăruit fiicei sale, Sarah, un bolid în valoare de peste 100.000 €. Cunoscuta baschetbalistă a izbucnit în lacrimi de fericire și… după ce a fost felicitată de fratele ei vitreg, Bebeto, dar și de tatăl ei vitreg, Laurențiu Reghecampf, ea s-a fotografiat alături de mama sa, care a postat imaginea pe Internet. Poza de colecție a fost însoțită de gânduri emoționante.

“Because she is Incredible ❤️! Because she deserves everything❤️! Because she make me so proud ❤️! Because she work so hard to be nr 1 ❤️ proud of you my princess @sarahh ❤️❤️❤️#giftforgraduation🎁 #proudofmydaughter❤️ #proudmother #lovemydaughter #gift (n.r.: Pentru că ea este incredibilă! Pentru că ea merită totul! Pentru că ea mă face atât de fericită! Pentru că ea muncește atât de mult ca să fie numărul 1. Sunt mândră de tine, prințesa mea, Sarah! #cadoudeabsolvire #mândrădefiicamea #mamămândră #îmiiubescfiica #dar)” este mesajul pe care Anamaria Prodan l-a transmis când a dezvăluit pe Instagram ce i-a oferit fetei sale, Sarah Dumitrescu, după ce a absolvit facultatea.

La scurt timp după ce și-a revenit din șocul fericirii, tânăra baschetbalistă s-a urcat la volanul bolidului de peste 100.000 €.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008.