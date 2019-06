Anamaria Prodan, în culmea fericirii! Fiica ei, Sarah, a urcat pe scenă și… Totul s-a petrecut în America VIDEO

Anamaria Prodan Reghecampf nu-și mai încape în piele de fericire! Fiica ei, Sarah, a avut ceremonia de absolvire a Universității, astfel că toată familia a fost alături de ea.

În urmă cu două săptămâni, Ana a apărut la petrecerea VIVA! Cu o rochie transparentă prin care se vedea aproape tot, ei, de data aceasta, a avut o ținută sobră, de culoare închisă. Sexy-impresara nu a ratat niciun moment al festivității. A făcut poze și filmulețe încă din drumul spre locul unde avea să aibă loc ceremonia.

Apoi, o sumedenie de poze și clipuri scurte în care Sarah urcă pe scenă, este felicitate și primește distincția de absolvire.

Anamaria Prodan a slăbit 17 kg

Anamaria Prodan s-a ambiționat foarte tare să slăbească și a reușit cu o alimentație sănătoasă, sport, dar și tratamente corporale. Într-un final, soția lui Laurențiu Reghecampf și-a atins scopul și a scăpat de 17 kilograme, în doar un an.

Impresara arată acum spectaculos și este foarte mândră de silueta ei. Recent, Anamaria Prodan a dezvăluit și motivul pentru care și-a dorit și mai mult să slăbească și să fie, din nou, super-sexy.

“Mulțumesc persoanelor care spuneau că-s grasă și mă tratau cu dezgust. Fără ei, aș fi rămas și acum o grăsană! Spun asta pentru, că am slăbit aproape 17 kilograme. În calea mea pentru a slăbi am încercat o mulțime de diete, dar cel mai eficient s-a dovedit a fi acest remediu simplu”, a scris Anamaria Prodan pe contul de socializare.

Am fost destul de atentă cu alimentaţia. Mi-am dorit să slăbesc, să mă simt bine, dar am avut grijă să nu exagerez cu chestii nesănătoase. Am mâncat salate de castraveţi şi peşte cam o dată pe zi, am avut grijă să consum în jur de trei litri de apă, iar mişcarea a avut un rol esenţial. Mi-am făcut timp să ajung la sală de câteva ori pe săptămână, deşi am un program destul de aglomerat. Bineînţeles, procedurile şi tratamentele corporale au avut şi ele un aport important în demersul meu de a ajunge la greutatea aceasta: masajul, remodelarea corporală cu aparate de ultimă oră au fost doar câteva dintre acestea”, mărturisea Anamaria Prodan, pentru click.ro.