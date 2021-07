Anamaria Prodan petrece în ciuda problemelor cu soțul. Cât de sexy s-a afișat pe străzile din Dubai

Anamaria Prodan se „vindecă” la Dubai. Cunoscuta impresară se pare că s-a mutat din nou pe meleagurile orientale, însă nu știm dacă cu soțul ei sau nu. Cert este că Ana se distrează și singură.

Impresara a fost filmată în timp ce conducea un Lamborghini, extrem de sexy, într-o salopetă leopard. În bătaia vântului, fiind bolidul decapotat, Anamaria a avut o privire destul de îngândurată și serioasă pe parcursul plimbării. Pe alocuri, impresara ai fi spus că mai are puțin și îi dau lacrimile din cauza gândurilor ce nu îi dau pace.

Deși a spus că totul este bine între ea și Laurențiu Reghecampf, cei doi nu s-au mai afișat împreună de ceva vreme.

În cadrul unui interviu recent, impresara a vorbit despre tot ce se întâmplă. Anamaria Prodan a admis că soțul său ar putea avea o amantă, având în vedere toate informațiile apărute în presă, însă a declarat și că i-ar ierta infidelitatea și că va lupta până în ultimul ceas pentru căsnicia ei. (CITEȘTE ȘI: CE FACE ACUM FLORENTINA RAICIU, DUPĂ SCANDALUL CU ANAMARIA PRODAN ȘI LAURENȚIU REGHECAMPF! PRESUPUSA AMANTĂ S-A RETRAS CU FAMILIA LA MARE)

Cine mă cunoaște bine, știe că eu continui să iau apărarea oamenilor dragi mie chiar și atunci când eu știu că ei au greșit. În ciuda a tot ceea ce se întâmplă, eu am să-mi apăr soțul și am să încerc până în al 99 -lea ceas să îmi salvez familia, pe care știu că o țară întreagă a admirat-o și o admiră foarte mult.

Pot să merg să jur pe orice icoană, la orice biserică, că eu și Reghecampf am avut o relație absolut normală, o căsnicie frumoasă în care ne-am sprijinit, ne-am crescut unul pe altul și ne-am iubit mult. Numai că fiind înconjurați de atâta ură, invidie, ispite și multe anturaje proaste, se poate întâmpla ca soțul meu, câteodată, să aibă o percepție greșită asupra lucrurilor.

Știu despre aceste zvonuri, știu că și Gigi Becali a spus aceste lucruri peste tot. Eu acum vorbesc în numele meu, numai al meu, cum am văzut și am simțit lucrurile. Eu nu sunt nici prostituată, nici swingeriță, nu caut să agăț bărbați cu bani. Eu am predat copiilor mei o conduită de viață sănătoasă, pe care nu aș putea niciodată să o încalc. Dacă soțul meu privește, să zicem, altfel lucrurile, atunci cred că ar trebui să îl întrebi pe el cum stau din punctul lui de vedere.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru playsport.ro.

Ii iartă infidelitatea?

„Cine sunt eu în această în această societate? Sunt unul dintre cei mai mari luptători, o femeie cu o dârzenie și o mândrie ieșită din comun. Un om cu o dragoste pentru soț cum puțini bărbați trăiesc. Eu cred că atunci când presa aduce în lumina reflectoarelor o astfel de femeie, eu, Anamaria Prodan, trebuie să zic pas. Cine este, de exemplu Florentina Raiciu, ca să vorbesc eu despre ea?

Nu îmi rămâne decât să trag și eu niște concluzii. Că toate aceste femei care apar în viața lui Reghe nu vor decât faimă. Că na, nu te plimbi la brațul oricărui bărbat, nu e nea Gigel Geamantan, este Laurențiu Reghecampf.

La un moment dat, văzând că tot apar și apar diverse femei, l-am întrebat pe Laurențiu dacă are ceva cu vreuna. Nu mai pot, nu se mai termină cu femeile. De fiecare dată se uită în ochii mei și spune că nu le cunoaște. Sau, râzând, mi-a spus că: nici măcar nu îmi mai aduc aminte

Prefer să ignor pentru că mintea și sufletul meu îmi doresc cu ardoare să rămână cu imaginea acelui Laurențiu care mă iubea dumnezeiește, care mă divinizează și acum. Știu, vei avea o altă părere, dar asta simt și cred eu. Că soțul meu este incapabil să își trădeze familia în adevăratul sens al cuvântului. Nu văd de ce un bărbat care și-a crescut fiii în spiritul tradiționalist al familiei, ar distruge acum totul în jurul lui pentru o femeie. Și nu orice femeie, ci una pe care o știe tot orașul. De ce și-ar face de râs copiii, soția, de ce s-ar compromite în fața unei țări întregi, pentru așa ceva? Nu pot să concep lucrul ăsta.”, a mai spus Anamaria Prodan, pentru sursa citată.

