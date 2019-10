Anamaria Prodan și-a schimbat numele când avea 20 de ani! Cum o chema, de fapt

Nonconformista Anamaria Prodan a fost o adolescentă rebelă și a făcut tot posibilul ca oamenii să o menționeze pentru propriile succese, nu numai pentru că a fost fata celebrei cântăreței Ionela Prodan. Astfel, vedeta și-a schimbat numele, atunci când a ajuns în presă. ”Să nu mai știe lumea cine sunt”, a declarat ea…

La începutul anilor ’90, Anamaria Prodan a scris articole pentru publicațiile „Ciao!”, „Indiscret” și „Ora”, semnându-se ”Anamaria Tănase”. ”M-am dus în presă, mi-am schimbat numele, am luat numele tatălui (n.red. – Traian Tănase), să nu mai ştie lumea cine sunt, eram Anamaria Tănase pe vremea aia. Până au aflat şi tot fata Ionelei Prodan… Şi oriunde mă duceam era: „A băgat-o mă-sa, a dat mă-sa un telefon“. Nu aveam ceva al meu. Şi atunci am zis: „Ok, stai. Deci eu joc fotbal. Eu trebuie să deschid un drum. Există în lumea mea femei? Nu, decât fotbaliste. OK, eu o să fiu managerul lor”, declara Anamaria Prodan, în urmă cu câţiva ani, pentru Adevărul.

Foarte puțini cunosc și un alt ”amănunt” interesant din viața Anamariei. Și-a pierdut un apartament la… casiono, iar vedeta a povestit, la un moment dat, întâmplarea.

”La casino am ajuns din cauza anturajului. Atunci am pierdut şi casa. Atunci am vândut apartamentul că să achit telefonul, că vorbeam la telefon foarte mult şi pe vremea aia era un lux. Am pierdut foarte mulţi bani… dar exact atunci, când a fost foarte greu, maică-mea a fost atât de inteligentă în cât mi-a zis: „OK, ţi-ai pierdut apartamentul? Stai pe stradă sau stai la mine în casă, dar după regulile mele. Ai pierdut toţi banii la cazino? Ghinion. Mănânci la mine, dar mănânci ce-ţi dau eu“. Mi-am dat seama că mi-am pierdut nu numai banii, dar mi-am pierdut şi independenţa şi respectul de sine şi respectul familiei. Atunci a fost momentul în care am zis OK, bine, am încheiat şi capitolul ăsta din viaţa mea, bine că a fost scurtuţ”, a mărturisit vedeta.

Anamaria Prodan, ”dar de nuntă” consistent

Celebra impresară Anamaria Prodan s-a numărat printre invitații de seamă de la nunta ce cinci stele a fiicei lui Gigi Becali. Și… nu mai este un secret pentru nimeni că extravaganta vedetă are o relație specială cu patronul de la FCSB, dar și cu familia lui. Astfel, în urmă cu două seri, vedeta nu s-a uitat deloc la bani când a decis suma pe care să-i pună în plic pentru fericiții miri! Peste 10.000 de euro le-a oferit fosta prezentatoare TV ca dar de nuntă Theodorei și soțului ei, Mihai Mincu, au mărturisit surse apropiate ale mirilor, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România.