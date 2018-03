Anca Bucur, Miss Fitness Universe 2017, este însărcinată. “Sunt o femeie fericită și împlinită!”

Anca Bucur a câștigat Miss Fitness Universe 2017. De profesie instructor de aerobic și sportiv, tânăra titlul de campion mondial în concursul de la Miami, SUA. La începutul lunii ianuarie a aflat că este însărcinată. Este foarte fericită că va deveni mămică. A mărturisit că, inițial, s-a simțit rău, dar că acum sarcina decurge normal.

“Sunt gravidă în patru luni. O să trebuiască să îmi schimb garderoba. Primul trimestru a fost chinuitor pentru mine. Sunt mult mai atentă cu mine. Acum am început să mă mai menajez. Acum voi mânca sănătos, nu vreau să sar calul, nu vreau să iau prea mult în greutate. Am aflat că sunt însărcinată la începutul lunii ianuarie. Am avut stări de greață, mă simțeam obosită. Sarcina decurge normal. În primele trei luni mi-a fost foarte rău.

În ultima săptămână am început să mă simt mai bine. Sunt o femeie fericită și împlinită. Am luat un test de sarcină dimineața și i l-am arătat soțului meu. L-am împachetat ca un cadou și când s-a trezit a spus: ‘Ce înseamnă asta?’. Ne-am liniștit puțin și apoi mi-am făcut o programare. La început am fost puțin speriată, mi-am luat cărți despre sarcină. Am aflat ce trebuie să fac la început. Doamna doctor este foarte calmă cu mine. Încă nu știu sexul copilului, voi face o radiografie”, a spus Anca Bucur, Miss Fitness Universe.

Anca Bucur, căsătorită din noiembrie 2013

Anca Bucur este căsătorită cu Dragoș Ionescu de peste patru ani. Este una dintre cele mai apreciate antrenoare de fitness din România, iar rezultatele ei spun cel mai bine acest lucru. Sportul este totul pentru ea, mai ales că așa și-a cunoscut și și-a cucerit și soțul, pe Dragoș Ionescu.

La sfarsitul lunii noiembrie, 2013, Anca Bucur a fost în America, acolo unde a avut loc concursul Miss Fitness America, la care s-a clasat pe locul al treilea. Cu această ocazie, antrenoarea de fitness a făcut și cununia civilă cu Dragos, într-un decor de vis din Las Vegas.