Anda Adam a dat lovitura! Cu ce post TV a bătut palma

Anda Adam a dat lovitura în lumea televiziunii! Carismatica artistă a bătut palma cu un post TV foarte cunoscut și apreciat de la noi. Fanii vedetei și apropiații o vor vedea în curând pe micile ecrate într-o postură cu totul și cu totul diferită de cele în care a fost până acum.

Anda Adam, jurat la „Bravo, ai stil!”

Cea de-a treia saptamana „Bravo, ai stil!” incepe in forta! Una dintre surprizele saptamanii o reprezinta aparitia Andei Adam in emisiune. Timp de patru editii, ale saptamanii in curs, asemeni colegilor sai de jurizare, Anda Adam va avea drepturi depline de jurat si va acorda puncte celor zece 10 concurente, daca acestea vor reusi sa o impresioneze din punct de vedere stilistic.

Pe ritmurile melodiei „Nu ma uita”, una dintre piesele de referinta ale Andei Adam, indragita artista isi face intrarea in platoul „Bravo, ai stil!”. Declaratia unuia dintre juratii emisiunii o face pe Anda sa se incline in fata auditoriului.

„Chiar aseara vorbeam cu cineva despre aceasta piesa (n.r.: «Nu ma uita»). Din punctul meu de vedere, este cea mai buna piesa romaneasca, a tuturor timpurilor”, marturiseste Maurice.

Juratii de la „Bravo, ai stil!” au mana libera la eliminari

Ilinca Vandici deschide editia de astazi cu vesti extrem de importante pentru concurente: „Perioada de acomodare (a concurentelor – n.r.) s-a incheiat, astfel ca juratii, incepand cu finalul acestei editii, vor face cate o nominalizare pentru eliminare. Pericolul creste, dar sansele nu se diminueaza, astfel ca trebuie sa fiti atente la numarul de stelute pe care-l obtineti la finalul fiecarei saptamani”.

Nu ratati „Bravo, ai stil!”, cea mai incitanta competitie stilistica din Romania, difuzata de miercuri pana vineri, de la ora 23:00. Gala saptamanii va putea fi urmarita in fiecare sambata, de la 23:00, la Kanal D!