Anda Adam face legea-n casă! Ea comandă, Joseph execută: „Da, mami! Cum zici tu”. Artista aplică tactica şi la Asia Express: “O să mă folosesc la maximum de asta!”

Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, fac parte dintre perechile care au spus Da provocării de anul acesta a competiției Asia Express. Sezonul opt al emisiunii de la Antena 1 va colinda prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, iar traseele și provocările vor fi interesante, dar totodată dure. Anda și soțul ei s-au înarmat cu multă răbdare și putere pentru a putea face față provocărilor, dar au și o strategie bine pusă la punct. Și, după ce am stat de vorbă cu ei, am putea chiar să spunem că artista și soțul au un avantaj competițional serios. Despre ce este vorba, dar și la cine va rămâne fiica Andei Adam care suferă pentru plecarea mamei, aflați într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Competiția pare să fi început mai devreme pentru Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam. Ajunși în aeroport, cu doar câteva zeci de minute înainte de decolarea avionului, perechea a povestit peripețiile prin care a trecut și cum era la un pas să nu mai urce în avion. Din fericire, au scăpat de acea problemă, însă emoțiile nu s-au terminat. Spunem asta pentru că printre susținătorii lor s-a numărat și fiica Andei Adam și a lui Sorin Nicolescu, Evelyn. Micuța, care va rămâne în grija bunicii, a emoționat-o până la lacrimi pe mama ei.

Anda Adam și Joseph, peripeții îniante de a ajunge în aeroport

CANCAN.RO: Mai este puțin și plecați în Asia Express. Ce emoții vă încearcă?

Anda Adam: Nicio emoție. Nu avem emoții.

Joseph Adam: Să nu întârzie avionul, să fie mâncarea călduță în avion.

Anda Adam: Noi am avut un mare stres înainte să ajungem la aeroport pentru că soțul meu nu găsea pașaportul, deci aproape că era să nu mai venim deloc. Deci asta chiar pot spune că a fost un super stres.

Joseph Adam: Și nu este vina soției că ea ține actele de obicei, dar de data asta eu am fost cel care le-a pus bine

Anda Adam: Da, tura asta a avut el grijă să pună pașaportul foarte bine. Atât de bine că absolut toată casa o oră a căutat pașaportul și nu mai aveam cu ce să plecăm.

CANCAN.RO: Joseph, repetă: Nu este niciodată vina soției!

Joseph Adam: Normal. Tot timpul răspunsul meu este: „Da, mami! Cum zici tu, așa facem”. La mine este lege.

Anda Adam: Asta este secretul pentru o căsnicie fericită, logic. Orice ar spune soția tu trebuie să spui mereu: Da mami, da, iubi, da, baby. Și atunci vă garantez că o să aveți o căsnicie super fericită.

CANCAN.RO: Uite, toată lumea este aici în aeroport, vă felicită. Și cred că deja vă încearcă emoțiile, în special pe tine, Anda, pentru că am văzut-o și pe Evelyn aici și mi-a spus că este emoționată pentru mami.

Anda Adam: Da, este emoționată și este foarte tristă pentru că ea nu a stat atât de mult fără noi niciodată. Chiar dacă rămâne cu bunica, este greu să compensezi lipsa părinților. Este și micuță, are nouă ani și atunci asimilează emoțiile.

Joseph Adam: O să dureze și mult, două luni pentru că o să ajungem în finală.

Anda Adam: Evident, ne întoarcem cu premiul. Deci ea nu este ca un adolescent care abia așteaptă să scape de părinți să facă o petrecere acasă.

Joseph Adam: Ca băiatul nostru mai mare care abia așteaptă să plecăm.

Anda Adam: Sper să nu dea vreo petrecere acasă. La Evelyn este invers. Cel mare se bucură că scapă de noi, cea mică este tristă că plecăm.

CANCAN.RO: Oricum bănuiesc că va sta și cu tatăl ei ca să-i fie mai ușor să treacă peste lipsa mamei și trecerea timpului să pară mai rapidă…

Anda Adam: Da, normal. Oricum sper că nu o să simtă perioada asta în care vom fi plecați și o să zboare repede încât să nu-și dea seama cât timp a trecut.

Ce strategie bine pusă la punct au cei doi pentru a câștiga: ” O să-i păcălesc pe oamenii de acolo…O să mă folosesc la maximum de asta!”

CANCAN.RO: Mă uitam la voi că sunteți asortați. V-ați pregătit ținute pe fiecare zi?

Anda Adam: Da, suntem couple match, să plecăm în același ton.

Joseph Adam: Doar această ținută a fost aleasă de mine, restul a ales soția.

Anda Adam: Toate asortate, pe nuanțe, pe tricouri, am comandat tricouri cu mesaje, avem foarte multe ținute. Mergem în această competiție pe spiritul acela de luptători- învingători, dar vrem să ne simțim noi. Adică vrem să fim cum suntem noi acasă. Chiar am văzut un comentariu foarte drăguț la cineva pe Tiktok care spunea: „Anda Adam dacă nu vine pe ATV și cu șapca-n cap ca-n piesa Selecta, nu mă mai uit la Asia Express”. Noi știm că oamenii care ne iubesc și ne urmăresc, își doresc să ne vadă pe noi. Și atunci, și ținutele vor fi în direcția în care oamenii vor să ne vadă. Fanii mei îmi adoră stilul și îl adoptă. Ca atare, în competiția Asia Express, pe Anda Adam și pe Joseph Adam o să-i vedeți cum vreți voi să-i vedeți. Selecta și Aquaman.

CANCAN.RO: Joseph este Jason Momoa de România, nu?

Anda Adam: Da, deci Aquaman o să plece acolo să facă poze. O să-i păcălesc pe oamenii de acolo, îi las să facă poze și să ne ajute. Noi când am fost în L.A. și am filmat la Miami Bici, și dintr-odată nu mă mai oprea lumea pe mine să facă poze, ci pe el. Eram fericită, dar și derutată în același timp.

CANCAN.RO: Te simțeai eliberată într-un fel. Deja ți-ai făcut planul ce le spui, Joseph?

Anda Adam: Eu le spun: „Este Jason Momoa, uite! Puteți să faceți o poză cu el, doar luați-ne cu mașina!” Știu exact ce am de spus. O să folosim la maximum treaba asta pentru că dacă tura asta eu nu pot fi Anda Adam, atunci îl las pe el să fie Aquaman și o să mă folosesc de asta.

