Karmen Minune, la un pas să rateze startul spre „Drumul Eroilor” de la Asia Express: „Am avut emoții mari. Am simțit că Dumnezeu mă pregătea”

Fiind plecată pentru câteva zile în America, împreună cu toată familia, Karmen a trecut prin numeroase peripeții. După cum a dezvăluit chiar ea în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fiica lui Adrian Minune e de părere că Dumnezeu a pregătit-o pentru emisiunea Asia Express, difuzată la Antena 1.

Nu doar pierderea pașaportului a făcut-o pe Karmen să se gândească la faptul că ar putea să rateze startul spre „Drumul Eroilor”. Faptul că s-a rătăcit în aeroport, în State, a pus-o la grea încercare. Astfel, a avut parte de una dintre probele care sunt întâlnite în traseele din emisiunea-concurs. S-a pus pe întrebat oameni despre cum ar putea ajunge la o anumită destinație, aceștia nu înțelegeau limba… acolo transformându-se totul într-un haos.

„Am simțit că Dumnezeu mă pregătea pentru Asia”

CANCAN.RO: Karmen, mă bucur, în primul rând, că ai ajuns la aeroport pentru că ai trecut prin ceva peripeții.

Karmen: Înainte să plec în Asia, anul meu a început cu o plecare în America, în ianuarie, m-am întors, am stat patru zile acasă, am filmat patru clipuri în patru zile și acum plecăm în Asia. Am pierdut pașaportul în Vegas și a trebuit să-l refac, dar am avut emoții mari cu subiectul ăsta.

CANCAN.RO: Ți-ai luat doza de adrenalină de dinainte și ești pregătită.

Karmen: Crede-mă că în America ne-am întâlnit cu atât de multe situații încât am simțit că Dumnezeu mă pregătea pentru Asia. În fiecare oraș am avut câte o dificultate, m-am și pierdut în aeroport, la un moment dat, ceea ce înseamnă că a trebuit să fac ceea ce o să fac în Asia. E clar că n-a fost cum o să fie în competiție, dar a fost interesant.

„Vreau să fac o faptă bună cu premiul cel mare”

CANCAN.RO: Dintre tine și Olga, bănuiesc că v-ați făcut, cât de cât, strategia, cine mănâncă scârboșeniile alea?

Karmen: Ăăăă… eu nu! Atât pot să spun! I-am zis: „Olga, iubirea mea, facem ce vrei tu, absolut orice, n-am nicio problemă, doar nu mănânc. Nu te supăra”. Nu mănânc nu pentru că sunt eu vreo sclifosită, ci pentru că mi-e frică să nu mă îmbolnăvesc.

CANCAN.RO: Ce a zis tatăl tău?

Karmen: Tata este plecat cu fratele meu la cântare în Anglia, n-au putut veni, dar m-au sunat, am stat de vorbă cu ei și mi-au urat tot succesul, dar n-au fost de acord, nici mama, nici tata.

CANCAN.RO: Le iei și lor ceva din premiu?

Karmen: Da și am zis că o să fac și o faptă bună. Încă nu știu ce, pentru că nu-mi place să-mi fac planuri cu lucruri pe care nu le dețin deocamdată, dar vom vedea.

