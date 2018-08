Fosta iubită a lui Liviu Vârciu a povestit că trece prin momente grele după despărțirea de Liviu Vârciu, tatăl fetiței ei. Mama ei este cea care i-a rămas alături tot timpul!

Anda Călin se simte o femeie liniștită acum, chiar dacă nu este o perioadă deloc ușoară. Au trecut câteva săptămâni de când ea şi Liviu Vârciu au anunţat despărţirea, dar amândoi se focusează pe alte lucruri, aşa că trec mult mai uşor peste acest „hop” al vieţii. Vorbesc şi se întâlnesc pentru a se asigura tot timpul că Anastasia are parte de toate cele necesare.

„Sunt bine, dar nu am fost niciodată atât de rău încât să fiu doborâtă la pământ. Sunt bine, sunt fericită, sunt liniştită. Când copilul meu îmi zâmbeşte s-a terminat orice durere acolo. Noi vorbim (n.r. cu Liviu Vârciu). Este normal să vorbim despre orice subiect. am fost prieteni şi apoi am fost iubiţi. Avem o relaţie frumoasă. Dacă am o problemă ştiu că pot să mă duc fără nicio grijă la el şi el la mine la fel”, a spus Anda Călin pentru Antena Stars.

Mesajul lui Liviu Vârciu, după despărțire

La nicio lună de la botezul fetiței lor, Liviu Vârciu și Anda Călin s-au despărțit. De altfel, Liviu a postat un mesaj, imediat după despărțire.

“Dragi prieteni, asa cum ma stiti, eu sunt un om sincer. Stiu ca mereu v-a placut asta la mine si nu o sa va dezamagesc nici acum. Vreau sa va anunt ca eu si Anda, mama copilului meu, nu mai forman un cuplu. Am decis sa mergem pe drumuri separate.

Nu este vina ei, dar nici a mea. Anda este o femeie minunata, dar stiti si voi cum e viata: uneori pur si simplu oamenii nu se potrivesc, oricat ar incerca.

Impreuna avem un ingeras de fetita. Ea este si va fi prioritatea noastra. Vom fi impreuna la toate momentele importante din viata ei. Impreuna. Vreau sa ii multumesc Andei pentru ca este o mama buna . Va pup si va iubesc!”, a scris actorul pe pagina lui de Instagram.

Liviu Vârciu și Anda Călin au împreună o fetiță, pe micuța Anastasia, iar artistul a spus că își vor crește în continuare copilul și vor avea o relație omenească și firească.