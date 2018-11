Mister în jurul îndrăgitei artiste Andra Măruță! Iar acesta este legat de faptul că artista ar putea fi însărcinată. Ultima poză postată pe Instagram de Andra i-a făcut pe fanii ei să dezvolte subiectul.

”Cum începem luna, așa va fi până la final… Vă pup și nu uitați să zâmbiți! 😃💙”, a scris artista, în dreptul fotografiei în care parcă-și ascunde burtica. De altfel, unul dintre fanii ei a remarcat că ultimele postări nu sunt cu Andra în totalitate. (CITEȘTE ȘI: ANDRA A SURPRINS CU ACEST MESAJ PE INTERNET)

”Hai cu vestea de însărcinată 😍🙌”, ”E băiețel?”, ”Și eu cred asta. În ultima perioadă își face poze doar de la brâu în sus. Să fie într-un ceas bun dacă este așa.😊”, ”Tot asta cred și eu, de câteva zile, că este însărcinată. Spre deosebire de celelalte care au anunțat că au deja câte 4-5 luni, ea vrea să vină cu copilul direct. Nu-i rău nici așa. Să fie sănătoși, asta este cel mai important”, au fost cele mai imnteresante comentarii ale fanilor cântăreței.

Dezvăluri despre Andra și Cătălin Măruță

Cătălin Măruță și Andra formează cel mai solid cuplu din showbizul românesc. Cei doi se iubesc ca în prima zi. Într-un interviu recent, prezentatorul a dezvăluit că a plăcut-o pe frumoasa artistă încă de la primele întâlniri. „Da, îmi amintesc (prima întâlnire n.r), a fost la mare. Și mi-a plăcut enorm naturalețea ei, faptul că era firesc de frumoasă, de simpatică, de amuzantă. A fost dragoste… la primele vederi. Nu știu dacă m-am îndrăgostit când am făcut cunoștință, dar ne-am plăcut de la început unul pe celălalt”, a povestit Cătălin Măruță. (CITEȘTE ȘI: CUM A FOST FOTOGRAFIATĂ ANDRA ÎN PARC! SOȚIA LUI CĂTĂLIN MĂRUȚĂ A ÎNTORS TOATE PRIVIRILE)

„“Te iubesc” e cea mai frumoasă declarație pe care ne-o facem zilnic. Are în ea ce e mai important pentru un om: sinceritate și dragoste. Suntem… normali. Râdem mult. Mai și plângem uneori. Avem visuri. Avem și unele frici. Și speranțe. Și planuri. Mâncăm (și) cartofi prăjiți. Ne preocupăm de binele copiilor noștri. Ne iubim mult”, a mai spus Cătălin Măruță. Măruță a mai spus despre Andra, alături de care are doi copii, că este naturală: „Cum ți-am zis că am văzut-o din prima zi: natural și firesc de frumoasă, de inteligentă, de talentată, de amuzantă, de… Andra.”