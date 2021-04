Andra le arată fanilor, încă o dată, cu arată fără pic de machiaj: „O imagine cât 1000 de cuvinte”. FOTO

Pe 10 august 2008, Cătălin și Andra au devenit oficial domnul și doamna Măruță. Chiar dacă Andra și-a ținut iubitul pe jar în față ofițerului Stării Civile atunci când a fost întrebată dacă îl ia de bărbat pe Cătălin, după câteva secunde de suspans cântăreața a exclamat fericită: ”Daaaaa!”.

13 zile mai târziu, pe 23 august 2008, la Târgu Jiu, Cătălin Măruță și Andra au fost pe drept cuvânt eroii zilei. Un oraș întreg, familia și prietenii au fost alături de cei doi la cununia religioasă, care a avut loc la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

Andra, vedetă din copilărie

Andra și-a început cariera la 7 ani și a avut prima sa interpretare la concursul muzical difuzat de TVR, intitulat „Tip Top Minitop” – realizat de Oana Ionescu – în calitate de invitată, interpretând piesa lui Whitney Houston I Will Always Love You.

Pe lângă muzica pop, aceasta cânta alternativ și muzică populară, drept pentru care a mers la un concurs intitulat Pe fir de baladă la vârsta de 9 ani, ce avea loc la Târgu Jiu.

După ce concursul s-a finalizat, Andra nu a reușit să obțină unul din primele trei locuri, însă a câștigat o mențiune.

La vârsta de 11 ani, aceasta a participat la alt concurs intitulat Festivalul Concurs de Interpretare Folclorică Toamna Arieșeană unde de această dată a câștigat primul loc. Pe lângă concursurile de muzică populară aceasta a mers și la concursuri de muzică ușoară, câștigând numeroase premii.

