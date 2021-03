Andra, luptă grea cu kilogramele în plus! Perioada de izolare și-a pus amprenta asupra siluetei sale. „Zilnic am parte de ispite”

În toată această perioadă de pandemie, în care a stat mai mult în casă, Andra a adunat câteva kilograme în plus de care nu este prea mândră. Vedeta a recunoscut că lipsa de activitate și dulciurile cărora nu poate să le rezist și-au pus amprenta asupra siluetei sale.

Andra a luat câteva kilograme în plus și este determinată să le topească, imediat ce restricțiile din cauza noului coronavirus o să se mai îmblânzească. Vedeta este sigură că după ce o să își înceapă activitate și va avea din nou concerte kilogramele adunat în perioada de izolare o să dispară. (CITEȘTE ȘI: ANDRA, SCOASĂ DIN SĂRITE DE UN CONCURENT DE LA ROMÂNII AU TALENT: „TACI DIN GURĂ, NU MĂ PROVOCA!”)

Până atunci a recunoscut că îi este destul de greu să nu cadă pradă micilor ispite, mai ales că zilnic pregătește diverse prăjituri și gustări dulci pentru copii ei. Kilogramele în plus au fost sesizate și de către Cătălin Măruță care i-a sugerat că ar trebui să mai slăbească în jur de cinci kilohrame.

„El zice 5, eu zic 10. O să se întâmple și asta, nu mă stresez. Să înceapă cântările, o să revin la programul meu normal și atunci cu siguranță vor reveni și kilogramele de demult!

În pandemie, toată lumea a pus câteva kilograme, iar eu sunt unul dintre acei oameni. La mine, surplusul se depune în diferite zone ale corpului, nu neapărat în cele mai fericite locuri. Recunosc, îmi plac dulciurile. Acasă am doi copii care vor mereu ceva dulce și le gătesc, facem brioșe, mai vine o prietenă cu vreo prăjitură nouă să o încerc. Zilnic am parte de ispite, că să zic așa. Îmi și place, pentru copii, să avem genul acesta de prăjituri gătite în casă, să știu că sunt de bună calitate. Nu le dau dulciuri din comerț. Motiv pentru care, fiind o pofticioasă din naștere, nu mă pot abține și mai gust”, a mărturisit Andra.

Andra, deranjată de comentariile oamenilor

Kilogramele în plus nu par să o supere atât de mult pe Andra, însă comentariile oamenilor o deranjează destul de mult. Vedeta a mărturisit că din cauza faptului că s-a îngrășat puțin a fost asaltată cu întrebări despre o nouă sarcină. (VEZI ȘI: ANDRA IMPRESIONATĂ ȘI EMOȚIONATĂ DE CĂTĂLIN MĂRUȚĂ. CE A FĂCUT PREZENTATORUL TV)

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a mai spus Andra, în urmă cu ceva timp.