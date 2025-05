Andra Măruță, dezvăluiri emoționante despre participarea la show-ul ”Românii au talent”, de pe PRO TV, unde este jurat: ”M-a luat panica, i-am transmis că sunt însărcinată!”

Andra face parte din juriul emisiunii “Românii au talent” încă de la debut. În urmă cu 15 ani, soția lui Cătălin Măruță primea oferta și bătea palma cu Pro TV pentru un show care avea să cucerească publicul și să înregistreze audiențe record la fiecare sezon. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artista a povestit despre panică trăită în momentul începerii filmărilor, pentru că tocmai aflase că este însărcinată și se temea să nu dea peste cap programul de lucru. Cum a gestionat situația, ce a învățat, de-a lungul anilor, de la concurenți, dar și detalii interesante despre jurizare am aflat direct de la Andra.

Andra: „Când am început filmările eram însărcinată cu David și apoi m-a luat panica”

CANCAN.RO: Pentru tine a devenit un proiect de suflet această emisiune. Cum ai pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani când ai primit oferta?

Andra: Eram însărcinată cu David. Mă rog, când am primit oferta nu eram însărcinată. Când am început filmările eram însărcinată cu David și apoi m-a luat panica. Nu știam ce înseamnă asta, dacă îi voi încurca pe oameni cu programul live-urilor. A fost ceva. Și apoi i-am transmis producătoarei că sunt însărcinată.

A picat la fix. Live-urile au venit imediat la vreo două săptămâni sau trei săptămâni de când l-am născut pe David. Deci a fost foarte bine.

Și, într-adevăr, e un proiect de suflet pentru că m-am maturizat, am devenit mamă pe parcursul filmărilor. Eu, ca și artist, m-am maturizat, văzând atâtea talente, atâtea oameni frumoși. Să știi că, fără să ne dăm seama, am învățat foarte multe de la concurenții pe care i-am văzut pe scenă. Foarte multe lucruri le-am învățat de la emisiunea asta.

Andra: „E strict alegerea noastră de fiecare dată pe cine să trecem și nu ne impune nimeni nimic”

CANCAN.RO: Cum reușești să gestionezi emoțiile? Pentru că se lasă și cu lacrimi uneori.

Andra: Să știi că nu vreau să gestionez emoțiile. Le las, le dau frâu liber. Dacă îmi vine să plâng, plâng, dacă îmi vine să râd, râd. De fapt, despre asta este „Românii au talent”. Acolo chiar nu încerc să mă forțez să nu plâng sau ceva.

În timpul concertelor e diferit, pentru că atunci când cânti nu vrei să plângi pentru că îți tremură vocea, nu mai poți cânta și atunci e greu. Deși mi-a fost greu, de exemplu, în turneul de Colinde, am văzut-o pe mama în public, am început să cânt. Noroc că am ieșit imediat după de pe scenă și a urmat un moment în care am putut să îmi trag sufletul.

Andra: De asta zic că în concert e diferit, dar aici la „Românii au talent” trebuie să dăm frâu liber emoțiilor. Cred că doar așa îi putem ajuta pe oameni să înțeleagă ce ne transmit la 2 metri de concurenți, ce ne transmit concurenții, ce ne transmite talentul lor. E foarte adevărată emisiunea asta, acolo tot ce se întâmplă, toate emoțiile, tot ce noi spunem, nu suntem obligați să spunem ceva. E strict alegerea noastră de fiecare dată pe cine să trecem și nu ne impune nimeni nimic. E tare frumos ce se întâmplă în emisiunea asta.

Andra: „Crezi că e cea mai bună decizie în funcție și de ceea ce simți”

Andra: Sigur, nu știu dacă noi luăm cele mai bune decizii acolo, dar e părerea ta, e ceea ce simți tu în momentul ăla. Crezi că faci cea mai bună decizie și că e cea mai bună decizie în funcție și de ceea ce simți. Știi că sunt concurenți care vin și-ți spun ceva. Îți amintesc de copilăria ta și te mișcă acolo ceva și n-ai cum să nu dai „da”, chiar dacă ceilalți dau „nu”. Pe tine te-a mișcat, ți-a zis ceva și atunci ai răspuns ca atare.

CANCAN.RO: Ce concurenți te-au impresionat?

Andra: Sunt foarte mulți, sunt foarte multe povești interesante pe care nu m-am gândit vreodată că o să le întâlnesc. Copii care au fost adoptați de părinți din alte țări și au devenit niște copii extraordinari de buni și de educați și foarte iubiți, dar cu toate astea au simțit nevoia să revină în țara în care s-au născut, să vin aici la „Românii au talent”, să-i vadă cei din țara lor. Mi s-a părut extraordinar. Deși ei sunt foarte bine acolo unde au fost adoptați, cu toate astea inima lor trage aici în România și mi s-a părut foarte interesant să văd asta. Și nu a fost doar un singur caz, au fost mai mulți concurenți care au trecut prin asta.

Sunt foarte multe povești frumoase pe care le întâlnesc aici, pe lângă talentul lor, poveștile lor. Și ceea ce e și mai interesant este că ei vin și în două, trei minute ne spun așa, în mare, povestea lor. Dar ce e și mai frumos e că atunci când te uiți la televizor și vezi emisiunea, vezi întreaga poveste, te emoționează diferit.

CANCAN.RO: Urmărești emisiunea din fața micului ecran?

Andra: Atunci când nu am concerte, pentru că asta e meseria mea, suntem în fața televizoarelor. Vreau să zic că atunci când am concerte și dacă eu cânt mai târziu de 8 și jumătate, eu mă aranjez în fața televizorului, așa cu oglinda să văd, știi, e foarte interesant.

