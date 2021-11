Andra și Cătălin Măruță nu țin cont de lege! Cei doi au uitat de masca de protecție și au fost imediat ”taxați”

Andra și Cătălin Măruță au intrat în vizorul internauților după ce artista a publicat o fotografie pe rețelele de socializare în care nu purtau mască de protecție. Urmăritorii s-au sesizat imedit, iar ce a urmat este greu de descris.

Andra și Cătălin Măruță au împlinit 15 ani de când formează un cuplu, iar ca să marcheze momentul corespunzător, Andra a publicat o fotografie alături de soțul ei. Toate bune și frumoase însă amorezii au uitat un ”mic” detaliu: masca de protecție. Fanii celor doi au observat că ceva lipsește mai ales că se aflau în aer liber, acolo unde masca de protecție este obligatorie.

Cum s-au fotografiat Andra şi Cătălin Măruţă

(VEZI ȘI:ANDRA, PRIMELE DECLARAȚII DESPRE POSIBILITATEA DIVORȚULUI DE CĂTĂLIN MĂRUȚĂ: „SPER SĂ NU NE VĂRSĂM FURIA UNUL PE ALTUL”)

Andra și Cătălin Măruță sunt foarte activi în social media și indiferent de situație cei doi își țin la curent fanii cu tot ce se întâmplă în viața lor. Așa a fost și de data asta când celebrul cuplu a ținut să marcheze momentul cu o fotografie romantică în cinstea celor 15 ani petrecuți împreună. Zis și făcut, locul a fost ales cu grijă, în parc, însă cei doi îndrăgostiți au uitat de lege și…de masca de protecție. Greșeala nu a trecut neobservată de ochii vigilenți ai urmăritorilor, iar reacțiile au fost pe măsură:

”Din cate stiu eu si afara este obligatoriul purtarea masti de protectie! #Covid19”

”Am o intrebare, dragilor sunteti vaccinati impotriva covid 19?” , au fost doar câteva dintre comentariile publicate de internauți.

Trecând peste toate, dacă masca a lipsit, cuvintele siropoase nu puteau să lipsească. Mesajul transmis de Andra a fost unul pe măsura dragostei dintre cei doi:

”Iubirea înseamnă să te plimbi de mână cu el sau ea prin parc și la 15 ani de la primul sărut!”, este mesajul postat de îndrăgita solistă în dreptul fotografie

Andra și Cătălin Măruță, secretul unei căsnicii longevive

(VEZI ȘI:ŞTIAI ASTA DESPRE CĂTĂLIN MĂRUŢĂ? EA A FOST PRIMA LUI MARE DRAGOSTE, PÂNĂ SĂ O CUNOASCĂ PE ANDRA)

Chiar dacă relația celor doi este considerată un exemplu de urmat, Andra se concentrează pe idea de spațiu și intimitate în cuplu:

”Nu aș vrea ca familia noastră să fie un simbol atât de puternic, mă cam sperie acest gând. Nu există relații perfecte, așa cum nu există oameni perfecți, iar că suntem împreună de 15 ani este rezultatul faptului că am reușit să ne înțelegem unul pe celălalt și să ne dorim să construim un viitor împreună. Cred că este greu, mai ales în ziua de azi, ca un cuplu să reziste. Pentru mine, căsnicia este un loc în care am construit, alături de Cătălin. Nu ne sufocăm unul pe altul, fiecare are un vis și o profesie care îi aduce satisfacții, avem vieți proprii și avem o viață împreună, iar asta face ca relația noastră să funcționeze foarte bine”, a declarat Andra pentru Viva.ro

Sursa foto: Instagram.ro