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Andra Voloș și Robert Lele își unesc destinele! Cum arată invitațiile de nuntă

De: Elisa Tîrgovățu 01/07/2026 | 20:15
Andra Voloș și Robert Lele au pregătit invitațiile de nuntă. Cei doi sunt în pragul celui mai important eveniment din viața lor / Sursa foto: Social media
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Andra Voloș și Robert Lele au postat primele imagini cu invitațiile de nuntă. Ei au oferit fanilor o privire în culisele pregătirilor pentru marele eveniment din această toamnă. Cei doi urmează să își unească destinele, iar influencerița a transmis și un mesaj emoționant odată cu dezvăluirea.

Povestea lor de dragoste durează de câțiva ani buni, iar din rodul iubirii a venit pe lume o fetiță adorabilă pe nume Kim. Inițial, cei doi își planificaseră nunta pentru anul trecut. Însă un eveniment nefericit din viața unei persoane apropiate i-a determinat să amâne momentul. Acum, însă, se pregătesc din nou să facă marele pas, care este tot mai aproape.

Robert Lele și Andra Voloș au pregătit invitațiile de nuntă

În data de 22 septembrie 2026, cei doi își vor uni destinele. Influencerița le-a arătat urmăritorilor cum arată invitațiile de nuntă pe care le-au ales. Pasionată de estetică și detalii bine puse la punct, aceasta a optat pentru un concept modern, în ton cu stilul său.

Invitațiile sunt complet digitale, o alegere făcută pentru a economisi timp și a simplifica organizarea evenimentului, evitând distribuirea clasică a variantelor tipărite.

În materialul video publicat, invitația apare concepută ca o poveste vizuală, care surprinde parcursul relației lor, îmbinând textul cu imagini emoționante din viața cuplului.

Invitația include și o mențiune clară legată de ținuta oaspeților. Mirii își doresc ca evenimentul să aibă un aer elegant și uniform. Astfel că doamnele sunt rugate să aleagă rochii rafinate, cu un design clasic și atemporal, iar domnii să poarte costum negru, dress code-ul fiind obligatoriu.

Sursa foto: Social media

Influencerița a transmis un mesaj profund în mediul online

În descrierea clipului, Andra Voloș a transmis și un mesaj cu încărcătură emoțională, mărturisind că s-a implicat complet în realizarea invitației de nuntă, până în cele mai mici detalii, și că rezultatul final este exact așa cum și-a dorit.

Totodată, a recunoscut că a fost copleșită de emoții până la lacrimi, în momentul în care a văzut varianta finală.

Partenera lui Robert Lele și-a exprimat și speranța că cei care vor primi invitația vor aprecia conceptul ales și întreaga poveste construită în jurul acestui moment special.

„Am ales, în sfârșit, invitația noastră de nuntă și recunosc că am plâns. Nu am crezut vreodată că o simplă invitație poate transmite atât de multă emoție. Dar aceasta nu este doar o invitație… este povestea noastră. Este despre cum ne-am cunoscut, prin câte am trecut împreună, ce înseamnă familia pentru noi și cât de mult ne iubim.

Am ales chiar și melodia pe care soțul meu mi-a dedicat-o, o piesă care face parte din povestea noastră și care ne emoționează de fiecare dată când o ascultăm. M-am implicat în fiecare detaliu și a ieșit exact cum am visat: o invitație care ne reprezintă 100% și pe care sunt atât de fericită că o pot împărtăși cu voi. Sper să vă emoționeze măcar puțin așa cum ne-a emoționat pe noi”, a scris Andra Volos, pe Instagram.

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