Andreea Antonescu, adevărul despre relația cu soțul ei: ”Vorbim aproape în fiecare zi…”

Andreea Antonescu a spus adevărul gol-goluț despre relația cu soțul ei, după ultimele zvonuri care au apărut legate de un posibil divorț.

Andreea Antonescu a dus o viață de huzur în America. Însă de ceva vreme, artista s-a întors în țară cu fetița ei, iar soțul ei a rămas pe tărâm american pentru a se ocupa de afaceri. Ei bine, acest lucru le-a dat de gândit cârcotașilor care s-au gândit că, de fapt, cei doi au divorțat. (CITEȘTE ȘI: SE REAPRINDE SCANDALUL?! CUM A COMENTAT ANDREEA ANTONESCU REACȚIA ACIDĂ A FOSTEI COLEGE DE TRUPE ÎN LEGĂTURĂ CU ABSENȚA EI DE LA CONCERTUL CU FORMAȚII VECHI)

Andreea însă a vrut să clarifice toată situația și a spus lucrurilor pe nume.

”Există zvonuri în continuare despre divorțul meu și, după 4 ani de zile, la aceeași întrebare răspund fără un fundament, dar când e să fie ceva o să anunț, promit. Eu și soțul meu avem o relație la distanță, vorbim aproape în fiecare zi, pe Facetime, el fiind încă în America, acolo unde lucrează. În general, obișnuiește să vină în țară de ziua Siennei, doar că anul acesta fetița noastră a decis să își serbeze ziua de naștere într-o excursie și a zis că ar prefera să fie fără mami și tati.

Sunt superdeschisă ca mamă, îmi las copilul să facă absolut ce vrea, dar bineînțeles că îi spun că există și părți negative, că diferența dintre noi în primul rând e vârsta, că sunt mult mai experimentată decât ea… De multe ori mă înțelege, de multe ori nu, cert este că am ajuns în „papucii” părinților mei și știu exact despre ce este vorba. Nu vreau să par o mamă îmbătrânită, învechită”, a declarat vedeta.

Andreea Antonescu, cea mai bine plătită vedetă playboy

Cel mai controversat episod al vieții Andreei Antonescu a fost acela când, la un an de la moartea tatălui ei, a fost convinsă să pozeze goală în revista Playboy. (VEZI ȘI: ANDREEA ANTONESCU A VORBIT DESPRE MOARTEA TATĂLUI, NEGOCIERILE CU PLAYBOY ȘI CUM A DESCOPERIT-O FETIȚA EI ÎN REVISTA PENTRU ADULȚI)

”Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord, dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public, bineînțeles, nu ochii… dar, nu a fost să fie atunci. Practic, pozatul meu în playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și mi-a zis hai mă Antoneasco, dă și tu o sumă, oricât ar fi, să mă duc să le spun. Și am zis ok, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, care e Loredana… am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare ca să fiu sigură că nu pozez. Atât eu cât și fostul meu prieten. N-am negociat absolut nimic, noi am aruncat suma asta de bani”, spunea Andreea Antonescu în urmă cu ceva timp.

Printre cele rele, ar putea fi și onorariul record primit de la Playboy pe care l-a investit în afacerea iubitului. 30 mii de dolari a primit pentru controversatul pictorial, fiind și cel mai vândut număr al revistei: ”Nu am mai avut ce să fac și am mers mai departe. Eu, la 1,57 m si 40 kg, am rămas cea mai bine plătită vedetă playboy. Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri. Probabil că m-au ajuns blestemele fratelui meu”.



Fratele ei, Răzvan, care pe vremea aceea abia se lansase în muzică, a fost cel mai rușinat de alegerea Andreei de a poza goală. În schimb, mama ei, profesoară, a părut mai îngăduitoare: ”A fost atât de supărat, dar și bucuros că revista a apărut exact în prima zi de vacanță și mi-a zis, soro, mulțumesc lui Dumnezeu că până în septembrie nu mai trebuie să ies din casă. Măcar până începe școala din nou, sper că toată lumea va uita episodul. De unde, după trei luni, când a început școala, mai pe toți pereții din fața blocului și din liceu erau poze cu mine. Și a venit Răzvan acasă, soro, m-ai făcut de rușine, eu nu mă mai duc la școală. Mama era obișnuită cu ideea, înainte să plec de acasă era deja contractul pe o sumă clar mai mică dar nici nu trebuia să mă expun”.