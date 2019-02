Andreea Bălan a dezvăluit ce nume va avea al doilea copil cu George Burcea: “După certuri și discuții…”

Numărătoarea inversă a început pentru Andreea Bălan, una dintre viitoarele mămici de la Antena 1! Cunoscuta cântăreață a dezvăluit ce nume va avea al doilea copil cu soțul ei, George Burcea. De asemenea, ea a mărturisit că va naște peste două săptămâni.

Andreea Bălan a dezvăluit ce nume va avea al doilea copil cu George Burcea

În vârstă de 34 de ani, Andreea Bălan mărturisit împreună cu George Burcea ce prenume va purta cea de-a doua prințesă a familiei. Dezvăluirea a fost făcută într-un nou episod de vlog postat pe canalul vedetei de YouTube în care apar și imagini de la ultima ecografie înainte de nașterea bebelinei. În înregistrare se poate observa și cât a luat în greutate bebelușul. Gata cu suspansul! Fetița cea mică a Andreei Bălan și a soțului ei se va numi Clara Maria.

“Dragii mei, pe ultima sută de metri, după «certuri» și discuții, am ales, în sfârșit, numele bebelinei care va veni peste 2 săptămâni. (…). Așadar, dragilor, primul nume este Clara – o s-o cheme Clara. Și… Maria. Este scurt, este frumos, foarte mulți l-au scris în comentarii. Voiam două nume scurte, cum este: Ella Maya să fie: Clara Maria”, a spus Andreea Bălan fericită.

Cel de-al doilea prenume a fost ales de soțul cântăreței pentru că și-a dorit ca micuța prințesă să fie numită la fel ca bunica lui din Botoșani, care l-a crescut și l-a educat.

“Asta în cazul în care facem vreo 10-15 copii să nu cumva uităm, e scurt. Să fie scurt și la obiect. Eu am ales Maria, pentru că pentru mine înseamnă mult mai mult decât un nume, înseamnă bunica mea – înseamnă numele bunicii mele care m-a crescut de mic și care m-a învățat să fac foarte multe lucruri, pe care acum, având la rându’-mi familie, le fac. Gătitul, curâțenia, cum se mă îngrijesc, cum să fiu un om educat, m-a învățat foarte multe lucruri. Așa că am considerat că trebuie să păstrez acest nume, să îl duc mai departe: de la bunica mea prin proprii mei copii. Bunica mea din Botoșani, da. Love you, bunica (n.r.: Te iubesc, bunica)! Serios? Deci ești câștigată”, a mărturisit George Burcea.

“Gătitul! Bunica ta din Botoșani. Știi că și pe bunica mea tot Maria o cheamă? (râde)”, l-a întrerupt uneori Andreea Bălan pe soțul ei.

Andreea Bălan și George Burcea mai au o fetiță. Ella are doi anișori.